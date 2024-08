Valentina Petrillo, la primera paratleta transgénero que participará en los Juegos Paralímpicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Juegos Paralímpicos de París 2024 iniciarán esté próximo miércoles 28 de agosto. Y en ellos, la italiana Valentina Petrillo se convertirá en la primera atleta transgénero que competirá en esta justa veraniega de deporte adaptado.

Petrillo nació en 1973, en Nápoles, Italia. Cuando tenía 14 años fue diagnosticada con el síndrome de Stargardt, condición que derivó en su discapacidad visual. En su carrera como paratleta llegó a formar parte de la selección de futbol sala para personas ciegas y con discapacidad visual de su país, donde ganó 11 títulos nacionales.

En 2018 comenzó su transición de género y se convirtió en la primera mujer trans en participar en la categoría femenina del Campeonato Italiano de Atletismo Paralímpico en 2020. Un año después logró ubicarse en la quinta posición de Europa. Sin embargo, la federación italiana descartó que participara en Tokio 2020, motivada por las protestas de algunas de sus compatriotas. En 2023, ganó dos medallas de bronce en los Campeonatos del Mundo de atletismo en París en la categoría de 200 y 400 metros.

"Poco a poco entendí que hay que convivir con la envidia y los celos de las personas, lamentablemente, pero por mi parte soy consciente de que lo que hago es real y por ello no tengo nada que temer", asegura la paratleta en entrevista para Relevo y que en París competirá en las pruebas de 100 y 400 metros T12.

“Soy absolutamente consciente del valor social y cultural de mi presencia en París 2024. Haré todo lo posible para estar a la altura de la situación y lograr un resultado deportivo de cierto valor competitivo. Hay una comunidad que me apoya y me mira, pero hasta los que no son del mundo LGBTTIQ+ me animan, porque me ven como un modelo inspirador y esto para mí es lo más bonito", concluyó.