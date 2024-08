Raymundo González alista golpe por la presidencia del taekwondo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pese a que su periodo concluyó el 3 de marzo último y de que cuatro meses después se “reeligió” a través de una asamblea ilegal, el espurio presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González, volvió a convocar a una nueva asamblea general ordinaria electiva con la finalidad de perpetuarse en el cargo.

La asamblea está programada para llevarse a cabo este viernes 23 de agosto en el hotel Staybridge Suites de Villahermosa, Tabasco, y será la segunda vez en lo que va de este año en la que González buscará mantenerse al frente de la federación, ahora solapado por el propio Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), cuyos consejeros han hecho caso omiso de las denuncias por las irregularidades que envuelven al proceso electoral.

Antes de que el 6 de julio último se realizara la primera asamblea ilegal, Patricia Ivonne Martínez Serrano, miembro afiliado a dicha federación y jueza de taekwondo, alertó al Coved y solicitó la cancelación y nulidad de la misma. Sin embargo, los integrantes de dicho organismo desecharon la controversia porque consideraron que no existían las pruebas suficientes para demostrar que la denunciante había sido agraviada en su aspiración convertirse en la nueva presidenta de la Federación Mexicana de Taekwondo (Femextkd).

Para que la mencionada elección fuera legal, González debió de haber lanzado la convocatoria a más tardar a finales de 2023 y celebrado la asamblea durante los tres primeros meses de este año.

María Espinoza, tres medallas en tres Juegos Olímpicos. Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.

Dado que no cumplió en tiempo y forma con ese requisito que marca el artículo 29 del estatuto de la federación el periodo del Consejo Directivo actual se venció y, en consecuencia, Raymundo González ya no es presidente y está usurpando el cargo.

Ante la negativa e irregular decisión del Coved, la agraviada acudió ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (Caad) para impugnar la resolución que permitió que la asamblea ilegal se llevara a cabo.

El 16 de agosto último la CAAD notificó que el reclamo no procedía porque Martínez Serrano no tiene interés jurídico para oponerse a la convocatoria, puesto que no es integrante del consejo directivo de alguna asociación estatal que esté afiliada a la Femextkd.

Otra convocatoria ilegal

No obstante lo anterior, de manera sorpresiva, pero a sabiendas de que la mencionada asamblea es ilegítima, Raymundo González convocó nuevamente a elecciones, por lo que se sobreentiende que el Coved anuló la asamblea celebrada el 6 de julio último y le pidió a la Femextkd que convocara de nuevo en el entendido de que incurrió en irregularidades e ilegalidades.

“Estos organismos de justicia deportiva (Coved y Caad) deben velar por los deportistas cuando las federaciones actúan de manera ilegal. Sin embargo, con los acuerdos que han emitido pareciera que protegen y respaldan a las federaciones por quién sabe qué razón”, dice la abogada Roxanna Velázquez, quien tiene en sus manos este caso a petición de Patricia Martínez.

La abogada también destaca que si algún representante del Coved acude a la asamblea del 23 de agosto estarían respaldando una convocatoria y unas elecciones ilegales que dejaría en evidencia que están coludidos con la Femextkd.

El Coved es un organismo que depende de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cuyo trabajo es comprobar que los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales sean legales, vigilando que se cumplan con los principios de transparencia, equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre los integrantes.

En caso de que exista alguna controversia en cualquiera de las fases de los procesos de elección, el Coved llevará a cabo el procedimiento correspondiente establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte y su Reglamento, y resolverá lo que conforme a derecho corresponda.

Raymundo González tiene secuestrado al taekwondo

Después de haber levantado la voz para denunciar la primera asamblea ilegal, Patricia Ivonne Martínez Serrano ha sido víctima de represalias por parte de Raymundo González. La escuela Centro de Virtud Marcial, ubicada en Atizapán, Estado de México, y a la cual está afiliada, fue bloqueada del acceso al Sistema Electrónico de Registro de deportistas y entrenadores, por lo que 28 personas fueron afectadas. La mayoría de ellas son menores de edad y ya no pueden participar en ningún evento de taekwondo avalado por la federación.

Raymundo González Pinedo se convirtió en el presidente de la Femextkd en 2016 y en marzo de 2020 se reeligió para un segundo periodo que culminó el 3 de marzo. De acuerdo con los estatutos de la Femextkd, para poder aspirar a reelegirse por segunda ocasión González debe contar con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea.

Es innegable que durante la gestión de Raymundo González el taekwondo mexicano ha sufrido un grave deterioro y durante los ocho años de su mandato ningún taekwondista mexicano ha podido ganar una medalla olímpica.

México participó con equipo completo, es decir, con cuatro competidores en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, donde se ganaron dos medallas de oro, una de bronce y una plata, respectivamente. Tres de ellas son de la sinaloense María Espinoza.

Para Tokyo 2020 sólo calificaron dos taekwondistas, Carlos Sansores y Briseida Acosta, y ambos fueron eliminados en su primer combate.

En París 2024 México tuvo su peor representación con Sansores y Daniela Souza, pues a pesar de ser de los deportistas más apoyados económicamente durante el ciclo olímpico, no pudieron ganar una presea por errores de concentración y mala estrategia.

Carlos Sansores, cerca de la medalla olímpica. Foto: Cuartoscuro.

A pesar de haber llegado como campeón mundial, Sansores se veía sin fondo físico y muy pasado de peso. En el taekwondo la inversión gubernamental fue de casi 175 millones de pesos, mientras que Sansores y Souza recibieron más de siete millones en becas y estímulos deportivos entre 2021 y 2024.

“Lo que queremos es crear una federación donde se impulse el crecimiento del taekwondo. Ya llevamos dos ciclos olímpicos en los que no ha habido resultados, a pesar del apoyo de la Conade. Mucha gente, obviamente, está inconforme.

“En México tenemos un taekwondo que está literalmente secuestrado por un Consejo Directivo que no está vigente. Y la verdad es que eso es algo muy delicado. Cuando una federación quiere hacer todos sus procesos legales, los estatutos los conocen todos sus asociados, no tienen la necesidad de ocultar ningún tipo de información. Deseamos y anhelamos que el taekwondo en México sea una potencia nuevamente a nivel mundial y que la Femextkd sea una autoridad en el deporte federado, que actúe conforme a los intereses de los deportistas”, sentencia la abogada Velázquez.

Patricia Ivonne Martínez Serrano también informó a la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), así como a la Federación Mundial de Taekwondo, para que tomen las medidas pertinentes ante la ilegalidad del Consejo Directivo de la Femextkd y se desconozca a Raymundo González como presidente y designe una Comisión Reorganizadora con el propósito de que convoque a elecciones para el periodo 2024-2028, en las cuales González ya no pueda participar.