Tras ganar medalla en París 2024, la arquera Alejandra Valencia denuncia que Conade le redujo su beca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La doble medallista olímpica Alejandra Valencia denunció en redes sociales que después de conseguir el tercer lugar en tiro con arco por equipo femenil en los Juegos Olímpicos de París 2024, la beca deportiva que le otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) fue reducida.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a la CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

La arquera, previo a París 2024, recibía una beca de 46 mil pesos por la medalla de plata que obtuvo en el Campeonato Mundial de Berlín 2023, sin embargo, de acuerdo a las Reglas de Operación de la Conade en el anexo 4, sólo se tomarán en cuenta para la entrega de la beca el resultado más reciente, en este caso, la medalla de bronce.

Con base en el tabulador de la Conade, la arquera ahora recibirá 36 mil pesos mensuales al igual que sus compañeras Ana Paula Vásquez y Ángela Ruiz. La Conade publicó en el 2023 las nuevas Reglas de Operación sobre las becas donde vale más una medalla en pruebas individuales en cualquier evento internacional que en modalidades compartidas.

En el caso de las preseas individuales Marco Verde y Prisca Awiti por su medalla de plata recibirán una beca de 52 mil pesos mensuales, mientras que deportistas como Emiliano Hernández o Randal Willars que culminaron en el cuarto lugar individual percibirán 41 mil pesos al mes.