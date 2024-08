Alejandra Valencia: “Es un error de la Conade cómo mide los logros de cada atleta”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La doble medallista olímpica Alejandra Valencia volvió a levantar la voz para pedir que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) modifique sus Reglas de Operación con las que determina los montos económicos que reciben los deportistas de alto rendimiento en el país.

“Mi mensaje es un llamado para reformular las reglas que hay para otorgar, modificar y/o anular las becas de los deportistas de alto rendimiento. Que exista un análisis real de la competencia, rendimiento y desarrollo de cada atleta porque cada uno es distinto, cada deporte es diferente.

“Y nadie más puede hacer eso, sólo ustedes Conade, como institución, interceder por nosotros, sus atletas, ante las personas que se encargan de hacer estas tabulaciones sin tener toda la información o el conocimiento del deporte. Todo sea por mejorar el deporte mexicano”, escribió la arquera en X, antes Twitter.

Esto después de que Valencia denunció en redes sociales que tras conseguir el tercer lugar en tiro con arco por equipo femenil en los Juegos Olímpicos de París 2024, la beca deportiva que le otorga la Conade fue reducida y se abrió la conversación en las redes sociales.

La arquera también publicó un video en sus redes sociales, donde aclaró que su intención no fue quejarse de los apoyos recibidos, sino del criterio de tabulaciones con el cual se ha determinado que su beca sea reducida en un 20%.

"Yo me estoy quejando de las tabulaciones que indican a ti te toca tal y a ti tal. Eso se tiene que cambiar a futuro, porque vengo llegando de París y me dijeron 'te vamos a bajar la beca 20%. Siendo campeona centroamericana, campeona panamericana, subcampeona mundial, doble medallista olímpica y tercera mejor arquera del mundo tres años consecutivos".

Asimismo, Valencia explicó que la información que dio la Conade sobre los 7.9 millones de pesos que le otorgó de 2019 a la fecha se refiere al pago de campamentos, torneos, logística, concentraciones de todos los arqueros y no sólo de ella.

“La tabulación está mal hecha, no puede tener más valor un mundial que unos Juegos Olímpicos, es un error la forma de cómo se miden los logros y rendimiento de cada atleta y que no sólo me afecta a mí, afecta a los todos atletas de alto rendimiento que representamos al país.

"Los datos que dieron en su respuesta, agregaron los apoyos que fueron en especie, que fueron competencias, material, equipo multidisciplinario y premios por dar buenos resultados. A veces las cosas nos las ganamos y entonces ¿Nos van a estar echando la culpa por ganar? Así no son las cosas. Lo único que pido es que haya una reestructuración en la tabulación de las reglas", explicó.

¡Atención! ??



Luego de las declaraciones de la arquera mexicana Alejandra Valencia, la #CONADE informa.



??Aquí los detalles. pic.twitter.com/MlmxQicqYo — CONADE (@CONADE) August 23, 2024

La arquera, previo a París 2024, recibía una beca de 46 mil pesos por la medalla de plata que obtuvo en el Campeonato Mundial de Berlín 2023, sin embargo, de acuerdo a las Reglas de Operación de la Conade en el anexo 4, sólo se tomarán en cuenta para la entrega de la beca el resultado más reciente, en este caso, la medalla de bronce.

Con base en el tabulador de la Conade, la arquera ahora recibirá 36 mil pesos mensuales al igual que sus compañeras Ana Paula Vásquez y Ángela Ruiz. La Conade publicó en el 2023 las nuevas Reglas de Operación sobre las becas donde vale más una medalla en pruebas individuales en cualquier evento internacional que en modalidades compartidas.

Hilo para aclarar todo lo de mi publicación en X y respuesta a la publicación de @CONADE



No me estoy quejando por los recursos que han otorgado a los arqueros que representamos a México, sino de la reducción de mi beca por un “bajo” rendimiento.



? https://t.co/qp02XQTnzz — alejandra valencia (@micozito) August 23, 2024