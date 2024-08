Abuchean a Floyd Mayweather Jr. y a John Gotti III por su pelea de exhibición en México (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta noche, el pugilista estadunidense Floyd Mayweather Jr. se enfrentó a su compatriota John Gotti III, esto en la Arena Ciudad de México, siendo el combate estelar en la cartelera que llevó por nombre The One Night Only (Sólo una noche).

Esta fue la segunda ocasión en que Mayweather Jr. y Gotti III se enfrentaron como parte de un evento no oficial. En junio de 2023, el exboxeador y el peleador de artes marciales mixtas se vieron las caras por primera vez en la FLA Live Arena de Sunrise, Florida, Estados Unidos. La contienda no concluyó los 10 rounds programados, pues en el sexto asalto el réferi Kenny Bayless detuvo la pelea por exceso de insultos entre ambos contrincantes.

La contienda de exhibición estuvo pactada a ocho asaltos, con dos minutos de duración cada uno y sin jueces. Desde el inicio, Mayweather Jr. buscó a su rival, aunque en más de una ocasión dio golpes de conejo, situación que desconcertó a Gotti, pues el referí no llamó la atención a su rival por el puñetazo ilegal.

Cuando concluyó el segundo episodio, el referí titular del encuentro bajó del cuadrilátero, por lo que subió otro a suplirlo. No hubo explicación sobre qué motivó esa decisión. Sin embargo, pese a ello, la pelea continuó.

A lo largo del encuentro, Gotti no consiguió conectar a su rival. Por el contrario, Mayweather fue quien llevó el ritmo y control de la pelea. Desde del sexto episodio hasta el final de éste el público que asistió a la Arena Ciudad de México, abucheó y silbó a lo peleadores por la pobre exhibición boxística otorgada.

