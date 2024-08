Aranza Vázquez, clavadista que obtuvo cero en París 2024, advierte: “No me disculparé”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A prácticamente dos semanas de haber concluido los Juegos Olímpicos de París 2024, Aranza Vázquez, clavadista mexicana que obtuvo una calificación de cero puntos en el penúltimo clavado de la semifinal del trampolín de 3 metros, compartió una publicación acerca de lo sucedido.

“Después de unas semanas de descanso y de pensar, al fin puedo darle las gracias a París, mis segundos juegos olímpicos. No tuve el resultado que esperaba, he incluso ahora desearía tener las respuestas que necesito. No me disculparé porque no tengo que hacerlo”, se lee en un fragmento de su publicación en X, antes Twitter.

La atleta originaria de La Paz, Baja California también escribió: “Quiero decirles a todos que di mi mayor esfuerzo e hice lo que tenía que hacer para prepararme y dar mi 1000%. Créanme que no fui a mis segundos Juegos Olímpicos deseando quedar fuera de la final o fallar un clavado”.

Durante la semifinal del trampolín de 3 metros, cuando Vázquez ejecutó su cuarto salto, cayó completamente de espaldas, por lo que fue severamente calificada por los jueces. La clavadista pidió una repetición de su salto, justificando que hubo una distracción previa que vino desde las tribunas, pero su petición fue denegada por incumplir con el procedimiento, lo que le privó de un sitio en la final.