Douglas Coleman sale del hospital tras sufrir lesión por una tacleada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 2 de agosto, los Chicago Bears enfrentaron a los Kansas City Chiefs en un duelo de pretemporada en el estadio Arrowhead. Y, durante ese encuentro, el esquinero Douglas Coleman III salió en camilla debido a una lesión.

Coleman tenía la cabeza en alto cuando intentó taclear a Cornell Powell, de los Chiefs. Debido a su mala postura, el esquinero de los Bears se lastimó el rostro y cuello, por lo que terminó cayendo, permaneció inmóvil en el suelo mientras los entrenadores de ambos equipos lo revisaban. A ellos se unieron los médicos, quienes le retiraron la barra del casco y lo sujetaron a la camilla.

Bears vs Chiefs #douglascoleman #Bears injured during this tackle pic.twitter.com/i7Yo7Hlw2k