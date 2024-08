Sven-Göran Eriksson muere a los 76 años

ESTADOS UNIDOS (AP).-Sven-Goran Eriksson, el entrenador sueco que estuvo al frente durante cinco años como el primer seleccionador extranjero de Inglaterra tras una exitosa carrera como estratega de clubes en Italia, Portugal y Suecia, ha fallecido. Tenía 76 años.

Eriksson falleció el lunes en su residencia rodeado por familiares, informó su agente Bo Gustavsson a The Associated Press.

Su deceso ocurrió ocho meses después de haber revelado que había sido diagnosticado con un cáncer del páncreas y tenía a lo máximo un año de vida.

La noticia propició que Eriksson recibiera una serie de homenajes por parte de los jugadores y clubes que previamente dirigió, la producción de un documental biográfico y una visita a Liverpool, su club favorito, que le invitó ser técnico por un día durante un partido benéfico.

Conocido como “Svennis” en su natal Suecia, Eriksson completó una modesta carrera de nueve años, colgando los botines a los 27. Se embarcó en una trayectoria de trotamundos de los banquillos, la cual alcanzó su punto cumbre cuando fue nombrado como técnico de Inglaterra en 2001.

En pocos meses, llevó a un devaluado equipo a una sensacional victoria 5-1 ante Alemania en Múnich por las eliminatorias del Mundial.

Eriksson condujo a una llamada “generación dorada” de jugadores, entre ellos David Beckham, Steven Gerrard y Wayne Rooney, en los mundiales de 2002 y 2006, alcanzando los cuartos de final en ambos torneos, sucumbiendo ante Brasil y Portugal, respectivamente.

En el otro gran torneo disputado bajo las órdenes de Eriksson — la Euro de 2004 — Inglaterra quedó fuera en cuartos, también ante Portugal y en la tanda de penales, como ocurriría dos años más tarde en el Mundial de Alemania 2006.

También dirigió a la selección de México entre 2008 y 2009. Fue despedido en medio de una mala campaña en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2010. Su último puesto como entrenador fue con la selección de Filipinas, entre 2018 y 2019.

Se dio a conocer a nivel de clubes ganando títulos de liga con clubes como Lazio en Italia, Benfica en Portugal e IFK Gothenburg en Suecia.

En el documental, Eriksson, que había anunciado en enero de este año que le habían diagnosticado la grave enfermedad, y que "como mucho", le quedaba un año de vida, se despedía agradeciendo a todos aquellos con los que coincidió en su larga carrera en el mundo del futbol, y afirmando que le gustaría ser recordado "como un buen hombre".

"He tenido una buena vida. Todos tenemos el día de nuestra muerte, pero la vida también es muerte. Hay que aprender a aceptarla tal y como es. Con suerte, al final la gente dirá 'sí, era un buen hombre', pero no todo el mundo lo dirá. Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentaba hacer todo lo que podía. No lo lamenten, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público... Ha sido fantástico. Cuídate y cuida tu vida. Y vívela. Adiós", concluía el extécnico.