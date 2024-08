Selección Mexicana femenil de flag football debuta con victoria en Campeonato Mundial de Finlandia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El combinado nacional femenil de flag football inició con el pie derecho en el Campeonato Mundial que se está realizando en Finlandia. Las mexicanas se impusieron en su primer juego por un arrollador marcador de 45-6 ante las italianas.

México se encuentra ubicado en el Grupo B, donde también está Canadá, Corea, Dinamarca e Italia. El primer juego del conjunto tricolor lo disputó ante las italianas, el marcador final de 45-6 dejó claro por qué las mexicanas son una de las selecciones más fuertes en el certamen.

Después de unas horas, México volvió a saltar al campo, esta vez para medirse contra Dinamarca, rival al que tampoco le tuvo piedad y venció por un marcador de 57-06.

La Selección Mexicana varonil también asistió al Campeonato Mundial de Finlandia; se encuentra ubicada en el Grupo B, junto a Australia, Camerún y Chile. Precisamente su debut fue ante los chilenos, a quienes vencieron 68-0 y, en su segundo partido, se llevaron la victoria por 50-27 frente a Australia.

