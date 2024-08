Delegación paraguaya pide abandonar la Villa Olímpica a la nadadora Luana Alonso por indisciplina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nadadora Luana Alonso, de 20 años, quedó eliminada de toda posibilidad de medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 en los 100 metros mariposa, esto tras quedar sexta en su heat eliminatorio.

“Natación: gracias por permitirme soñar, me enseñaste a luchar, a intentar, la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y muchas cosas más. Te di parte de mi vida y eso no lo cambio por nada en el mundo porque viví las mejores experiencias de mi vida, me diste miles de alegrías, amigos de otros países que siempre los voy a llevar en mi corazón, oportunidades únicas. No es un adiós, es un hasta pronto”, escribió la atleta en su cuenta de Instagram después de no conseguir acceder a la siguiente ronda.

Acto seguido, Alonso abandonó la Villa Olímpica sin haber dado aviso al Comité Olímpico Paraguayo (COP), donde aprovechó para visitar distintos lugares de París en calidad de turista, entre ellos Disneyland Paris. Cuando regresó a la Villa Olímpica, Larissa Schaerer, jefa de misión del COP, le pidió que abandonara el lugar.

“Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, señaló Larissa Schaerer, en el comunicado enviado a la atleta por correo electrónico.