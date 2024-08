Kaylia Nemour, la gimnasta francesa que compite por Argelia, gana oro en barras asimétricas

PARÍS (AP) — Kaylia Nemour, la gimnasta que nació en Francia y representa a Argelia, consiguió el domingo la primera medalla de oro olímpica para ese país en la disciplina al realizar una emocionante rutina en la final de barras asimétricas, en la que superó a la china Qiu Qiyuan.

La estadunidense Sunisa Lee obtuvo su tercera medalla en París y la sexta en su carrera olímpica, al quedarse con el bronce, tal y como ocurrió en Tokio hace tres años.

