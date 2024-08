Pese a humillaciones y maltratos, en la natación artística el equipo mexicano peleará por medalla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de una ausencia de 28 años, el equipo mexicano de natación artística está listo para regresar en los Juegos Olímpicos París 2024.

La última vez que México compitió en esta prueba fue en Atlanta 96. Esta participación es resultado de un trabajo arduo, resiliencia y la adaptación de las nadadoras a los nuevos métodos de calificación que han revolucionado este deporte.

El combinado mexicano conformado por Regina Alférez, Fernanda Arellano, Nuria Diosdado, Itzamary González, Joana Jiménez, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino, Pamela Toscano y Glenda Inzunza arrancará su participación en la justa veraniega este lunes 5 de agosto a las 11:30 horas cuando presenten la rutina técnica. Al día siguiente realizarán la rutina libre y posteriormente la acrobática. Será el miércoles 7 cuando se conozcan los países que subirán al podio.

En París 2024 serán los primeros Juegos Olímpicos donde se utilice el nuevo sistema de calificación que está inspirado en disciplinas como la gimnasia rítmica, artística y el patinaje sobre hielo.

Las puntuaciones ahora dependen de una coach card que es el itinerario donde cada equipo anuncia el grado de dificultad de las rutinas y todos los movimientos que ejecutarán durante la competencia. Si cumplean con lo declarado recibirán los puntos que merecen. Esto permite que los jueces evalúen de manera precisa y objetiva.

Para Adriana Loftus, entrenadora del equipo nacional, las modificaciones a las reglas han sido cruciales para el ascenso de México. Anteriormente, el deporte era altamente subjetivo, predecible y favorecía a los mismos países. Ahora, de un momento a otro las grandes potencias perdieron su lugar de privilegio.

“Nuestro deporte ha dado un salto increíble, podríamos decir que prácticamente es otro. Antes era muy subjetivo, llegó a ser tan subjetivo que todos los países que asistíamos a una competencia ya sabíamos quienes iban a ganar y no nos fallaba. Era primero Rusia, segundo China, tercero Japón y tan tan.

“Gracias a las modificaciones se está reconociendo nuestro trabajo. No quiero sonar soberbia, pero tenemos este nivel desde hace años, sin embargo, el mismo sistema de calificación nos tenía ahí abajo. Se cambiaron las reglas y eso hizo que países que nunca habían estado en el podio ahora sean favoritos, como Austria, Inglaterra y México”, explica Loftus en entrevista con Proceso.

Nada las detendrá

Por orden de la Federación Internacional de Natación (World Aquatics, WA) las nuevas reglas entraron en vigor en enero de 2023. Desde entonces el equipo mexicano se puso una meta: contender por las medallas a nivel internacional. La estrategia de Loftus inició con incrementar progresivamente el grado de dificultad de las rutinas en momentos claves en las competencias que restaban del ciclo olímpico.

En los Juegos Centroamericanos de San Salvador, que se celebraron del 23 de junio al 8 de julio de 2023, México presentó una rutina de 35 grados de dificultad, tres meses más tarde en los Panamericanos de Chile aumentaron a 55 grados. Nadie lo esperaba, pero el resultado fue la medalla de oro y el boleto a París 2024.

El equipo mexicano consiguió una inédita medalla de oro en la Copa del Mundo de Somabay, Egipto, realizada en 2023 y dos oros más en la Copa del Mundo de París que se celebró en 2024. Las ondinas también se enfocaron en pulir la técnica individualmente, esto representó trabajo dentro y fuera de la alberca con entrenamientos de dos horas en el gimnasio tres días a la semana para trabajar la fuerza en abdomen, piernas y brazos. Ya en el agua, las sesiones fueron de entre cinco a seis horas.

Asimismo, Loftus destaca el trabajo realizado por el equipo multidisciplinario que trabaja con la selección nacional de natación artística, pues se empeñaron en conocer a la perfección todas las reglas de la disciplina y con base en ello montaron las rutinas. También asistieron a todas las clínicas y talleres que ha impartido la World Aquatics y pidieron la asesoría de entrenadores extranjeros, quienes les brindaronn retroalimentación sobre la técnica y las acrobacias.

La primera y única representación mexicana en la natación artística en los Juegos Olímpicos fue en Atlanta 96. El equipo que culminó en el último sitio estaba conformado por las hermanas Aline e Ingrid Reich, Patricia Vila, Berenice Guzmán, Wendy Aguilar, Olivia González, Perla Ramírez y las también hermanas Erika y Lilian Leal. El podio fue para Estados Unidos, Canadá y Japón.

En esta ocasión se medirán a Australia, Canadá, China, Egipto, España, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos. Cabe destacar que en Tokyo 2020 el Comité Olímpico Ruso se quedó con el oro, y Ucrania con el bronce, sin embargo, ninguno de los dos países estará para refrendar sus títulos debido al conflicto bélico que priva entre ambos.

La rutina técnica que presentará el equipo será una mezcla de los ejercicios obligatorios con otros libres al ritmo de Don’t stop me now de la banda británica Queen.

Para la rutina libre se inspiraron en las mariposas monarcas por el arduo viaje y resiliencia que emplean para migrar desde el sur de Canadá hasta los bosques de Michoacán. De acuerdo con Loftus son valores y características que representan al equipo mexicano. En cuanto a la rutina acrobática incluirán elementos de la cultura mexicana, con un alto nivel de dificultad y aseguran que será un espectáculo visual.

“¿Qué hemos hecho bien? Sabemos trabajar en equipo, tenemos valores importantes, como es el respeto, la resiliencia, la disciplina, la entrega, la constancia, tenemos un objetivo que nos une, queremos dejar a México en lo más alto.

“Estamos enfocadas. Hubo situaciones que nos pudieron haber distraído mucho o inclusive separarnos, pero seguimos adelante. La resiliencia fue un factor y una virtud importantísima para el equipo”, explica la entrenadora que ha estado al frente de la selección por más de 20 años.

Maltratadas y humilladas

El camino no ha sido fácil y es que en febrero de 2023 las integrantes de la selección nacional —que incluye a dos hombres— se vieron afectadas por la decisión de Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de quitarles las becas y la ayuda gubernamental para realizar viajes para asistira competencias.

Guevara incluso acusó a las deportistas de “mentirosas y deudoras”, pues aseguró que en su gestión han gastado 40 millones de pesos en ellas.

Ante la adversidad las nadadoras fueron las primeras en levantar la voz y pedir el apoyo de la iniciativa privada, incluso vendieron trajes de baños y toallas para solventar los gastos de sus viajes a competencias internacionales.

Posteriormente las integrantes y entrenadoras de la selección de natación artística promovieron un juicio de amparo para reclamar el pago de sus becas. El amparo fue concedido y desde entonces comenzaron a recibir de manera retroactiva el dinero no así los recursos para los viajes a campamentos y competencias.

“Cada vez que tenemos una actuación destacada la gente reacciona y dice: ‘No es posible que no se les apoye como se debería’. Comparto eso, creo que hemos sido muy maltratadas. Creo que inclusive como equipo nos humillaron y eso no se vale. Ha sido algo triste que no se nos haya tratado como un equipo nacional. Esa falta de respeto, esa humillación, queda de aquel lado (de la Conade)”, dice Loftus.

México también tendrá representación con Nuria Diosdado y Joana Jiménez que competirán en el dueto el 9 de agosto. El dueto repite al igual que en Tokyo 2020 donde fueron las únicas latinoamericanas en la final olímpica y terminaron en el duodécimo lugar con una calificación de 86.5667 en su rutina libre. Joana participará en su segunda cita olímpica, mientras que Nuria estará en sus cuartos Juegos Olímpicos.

Diosdado acumula 19 años en la selección mexicana. Sin embargo, aún no tiene claro sí su participación en París será la última dentro del alto rendimiento. La nadadora esperará hasta que culmine su participación en París 2024 para evaluar su futuro.

“Visualizo un equipo mexicano dando el corazón, dando todo en la alberca de París. No puedo decir en qué posición vamos a quedar, no es un acumulado, pero diré que los 10 países tenemos la misma oportunidad de subir al podio.

“La clave será que las tres rutinas se hagan sin ningún error. Yo subí el grado de dificultad de acuerdo a la técnica de mi equipo y de acuerdo a la experiencia que tienen todas ellas. Estamos preparadas, el que no arriesga no gana y creo que vamos a lograr cosas importantes”, sentencia Loftus.