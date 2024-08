AMLO reconoce a las Diablillas de Hondzonot, equipo de softbol en Quintana Roo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al equipo de softbol de Quintana Roo, para hacerles un reconocimiento.

Se trata de Juan Ay Ay, Geimi May Dzib, Adelaida May Canche, Alberta May Canche, Rogaciana Chi May, Wilma Nahuat Tuyub, Yaneli del Rosario May Uh, Mirna May Tuyub, Naomi Manrique Xiu, Jerónima May Uu, Erika López Vital, Teresa Dzib Pech, Liz Canche Dzib y Lucely Nahuat May.

Ellas conforman el equipo Diablillas de Hondzonot y llegaron desde Tulum para estar en la conferencia mañanera que duró más de tres horas, incluida la espera.

“Son mujeres que juegan softbol, que juegan descalzas, con sus uniformes que no pueden ser mejores que esos vestidos típicos de nuestra región.

“Son madres, son amas de casa, son abuelitas, son artesanas, son costureras, son mujeres incansables, estudiantes, trabajadoras, pero también grandes jugadoras (…) juegan descalzas”, dijo la gobernadora Mara Lezama.

El equipo de mujeres subió al estrado para tomarse una foto con el mandatario federal.