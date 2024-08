Thomas Ceccon, medallista olímpico, durmió en un parque tras quejarse de la Villa Olímpica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El nadador italiano Thomas Ceccon, medallista de oro en los 100 metros espalda masculino, fue captado durmiendo en un parque de París como medida ante las "deficientes" condiciones en las que viven los deportistas en la Villa Olímpica.

Ceccon ha sido uno de los deportistas que se han quejado por las malas condiciones que viven los deportistas durante su estancia en la justa veraniega.

“No hay aire acondicionado en la villa, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mueven por esta razón. No es una excusa, es la realidad que quizás no todos conocen. Estoy decepcionado de no haber llegado a la final, pero estaba muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde. Normalmente, cuando estoy en casa, siempre duermo por la tarde: aquí me cuesta mucho entre el calor y el ruido", dijo Ceccon después de no clasificar a la Final de 200m de espalda.

Fue a través de redes sociales que el remador saudita Husein Alireza captó el momento en el que Ceccon tomaba una siesta en el parque y compartió en las historias de Instagram.

En el video, Arabia Husein escribió: “descansa hoy, conquista mañana” y Thomas Ceccon aparece tirado en el pasto del parque sobre una toalla blanca. Ceccon ya ganó una medalla de oro en París 2024 en los 100 metros espalda y una de bronce en los 100m libres.

Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked?? pic.twitter.com/YIjjG3lwFo