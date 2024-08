Alejandra Orozco, doble medallista olímpica, anuncia su retiro de los clavados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La doble medallista olímpica Alejandra Orozco anunció su retiro de los clavados al finalizar su participación en París 2024, donde quedó en el octavo puesto en la final de la plataforma de 10 metros individual y, junto a Gabriela Agúndez, culminó en quinto lugar en la plataforma de 10 sincronizados.

La clavadista de 27 años anunció su retiro del alto rendimiento después de participar en cuatro Juegos Olímpicos: Londres 2012, Río 2016, Tokyo 2020 y París 2024, donde consiguió una medalla de plata y una de bronce.

“Fue un día de muchas emociones y sentimientos desde que me levanté estaba muy ilusionada por la final, una final olímpica más, creo que se vive a flor de piel, fue muy diferente a lo que fue para mí Londres que era una niña y que no dimensionaba donde estaba, ahora fue todo lo contrario. Ahora vi, sentí, disfruté, toda la porra, la gente, me disfruté a mi después de 20 años una competencia que me la voy a llevar para siempre y sí, es momento de colgar el traje de baño” dijo la clavadista en entrevista con Claro Sports.

Orozco aseguró que se sentía tranquila con la decisión del retiro, misma que tomó antes de llegar a París 2024. “Este ciclo también aprendí a ser muy resiliente, a salir adelante. Ya obviamente cuatro ciclos es un camino largo, me siento feliz, me siento tranquila, me llevo una final que disfruté, me llevo todo”.

La clavadista se convirtió en medallista olímpica cuando aún era una niña de 15 años, al lado de la experimentada Paola Espinosa, con quien consiguió la presea de plata en Londres 2012. Nueve años más tarde, se adjudicó el bronce al lado de Gabriela Agúndez.

Alejandra Orozco se expresa en el micrófono de Claro Sports tras su último clavado en unos Juegos Olímpicos después de la final en #Paris2024#ParísEsTuyo pic.twitter.com/On3tojVfL8 — Claro Sports (@ClaroSports) August 6, 2024

Palmarés Alejandra Orozco

Juegos Olímpicos

Londres 2012 | Sincronizados 10 metros con Paola Espinosa | Plata

Tokio 2020 | Sincronizados 10 metros con Gabriela Agúndez | Bronce

Juegos Panamericanos

Toronto 2015 | Sincronizados 10 metros con Paola Espinosa | Bronce

Lima 2019 | Sincronizados 10 metros con Gaby Agúndez | Plata

Lima 2019 | 10 metros | Bronce

Juegos Olímpicos de la Juventud

Nanjing 2014 | 10 metros | Bronce

Series Mundiales

Beijing 2012 | Sincronizados 10 metros con Paola Espinosa | Plata

Tijuana 2012 Sincronizados 10 metros con Paola Espinosa | Plata

Edimburgo 2013 | 10 metros | Bronce

Guadalajara 2013 | 10 metros | Plata

Dubai 2015 | Sincronizados 10 metros con Jahir Ocampo | Bronce

Windsor 2015 | Sincronizados 10 metros con Germán Sánchez | Bronce

Grand Prix

Guanajuato 2014 | Sincronizados 10 metros con Paola Espinosa | Bronce

Copa del Mundo