Deportistas israelíes reciben amenazas en París entre tensiones sobre Gaza

PARÍS (AP) — El equipo olímpico israelí dijo que algunos deportistas han recibido amenazas mientras compiten en París, en medio de tensiones más amplias por las muertes de palestinos durante la guerra en Gaza y la amenaza de un conflicto regional más amplio en Oriente Medio.

Yael Arad, presidente del Comité Olímpico Nacional israelí, dijo a The Associated Press el martes que miembros del equipo habían recibido amenazas “centralizadas” que pretendían generar “terror psicológico” en los deportistas, sin dar más detalles.

La fiscalía de París abrió una pesquisa la semana pasada sobre amenazas enviadas por email a deportistas israelíes, y la agencia nacional de cibercrimen investiga la filtración de los datos personales de algunos deportistas israelíes, que ya han sido retirados de internet. Los fiscales también abrieron un caso sobre incitación al odio racial después de que los jugadores israelíes recibieran “gestos discriminatorios” durante un partido con Paraguay.

Uno de los amenazados era Tom Reuveny, un deportista de 24 años que ganó una medalla de oro en winfdsurf el fin de semana. La política “debe quedar a un lado” durante los Juegos, dijo a AP durante un acto de recuerdo el martes al letal ataque contra la delegación israelí en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, Alemania. Once israelíes y un policía murieron en el ataque de un grupo palestino el 5 de septiembre de 1972.

“No creo que deba haber ninguna política en el deporte, especialmente en los Juegos Olímpicos”, dijo Reveny. “Por desgracia, hay mucha política implicada —no en los Juegos— de la gente que no quiere que compitamos y no nos quiere aquí. He recibido bastantes mensajes y amenazas".

Aunque Israel ha pedido que los Juegos Olímpicos se mantengan como espacio neutral, la delegación palestina ha aprovechado la cita como una forma de abrir una conversación sobre las penurias cotidianas de la población en Gaza. La guerra entre Israel y Hamás se ha cobrado más de 39 mil vidas palestinas.

“Lo que me duele mucho es que la gente ahora mira a los palestinos como números. El número de personas que murieron. El número de personas desplazadas”, dijo a AP el domingo la nadadora olímpica palestino-estadounidense Valeria Tarazi.

“Como deportistas, estamos aquí como cualquier otro. Queremos competir. Como personas, tenemos vidas (...) Queremos vivir en nuestros hogares, como cualquier otro en el mundo”, añadió.

El mundo se reúne en París en un momento de agitación política global, múltiples guerras, migraciones históricas y una creciente crisis climáticas, asuntos que han ocupado un lugar importante en la conversación durante los Juegos.

El homenaje del martes al ataque de 1972 subrayó cómo la cita olímpica se ha visto envuelta a menudo en crisis internacionales sin relación directa con el deporte.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, lo llamó “el día más oscuro en la historia olímpica” y “un ataque a la cultura de paz que fomentan los Juegos Olímpicos”.

Las autoridades francesas han mencionado el ataque de Múnich entre los motivos para redoblar la seguridad en los Juegos de París, y los deportistas israelíes están escoltados las 24 horas por una unidad de policía francesa.