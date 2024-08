Martha Sandoval, brazadas hacia París

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace un año, tras la decisión de Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de despojar de sus becas y recursos económicos a los deportistas de las disciplinas acuáticas, Martha Sandoval hizo una rifa de productos deportivos para costear su viaje al Mundial de Natación de Fukuoka para buscar su boleto a los Juegos Olímpicos de París. Pese a los obstáculos la nadadora logró su objetivo y será la tercera mexicana que competirá en aguas abiertas en la máxima justa deportiva.

Aidé, la hermana menor de Martha, tenía tres meses cuando cayó por accidente en una alberca. Desde entonces su mamá decidió que sus tres hijas tomarían clases de natación, la solución se volvió en amor por el agua.

Martha pasó de nadar en cursos de verano a hacerlo en el Centro Acuático de la Ciudad Deportiva en Mexicali, el lugar donde ha entrenado durante 13 años. La atleta recuerda que a la par de que nadaba también iba a clases de danza hawaiana y tahitiana, sin embargo, la sensación del agua recorriendo su cuerpo la hizo decantarse completamente por el nado.

Chris Belén, otra de sus hermanas, tenía 11 años cuando fue la primera que comenzó a competir a nivel nacional e internacional. Martha se motivaba cada vez que veía las fotos de los lugares a los que viajaba la mayor de las hijas de la familia Sandoval, así como con las medallas que traía consigo. Ir a otros países a partir de las brazadas, ganar y competir en unos Juegos Olímpicos se convirtió en un sueño para la niña de ocho años.

La bajacaliforniana se especializó en los 200 y 400 metros estilo libre, pero, conforme avanzó su corta carrera, ella y su entrenador se dieron cuenta de dos cosas: no era tan rápida como sus rivales, sin embargo, tenía mayor resistencia. Así que en 2013 probó nadar en aguas abiertas.

“Aunque disfrutaba competir en la alberca sentía una gran presión por la velocidad de mis contrincantes, es como si el agua me ahogara, además, por más que trabajaba para tener una salida adecuada cuando dieran el disparo de salida no lo lograba. Llegó un momento en el que ya no me hacía feliz nadar. Todo volvió a tener sentido cuando llegó la posibilidad de competir en aguas abiertas, sentir las olas chocando contra tu cuerpo mientras buscas el primer lugar es algo indescriptible”, comenta Sandoval.

Pronto se volvió un hábito nadar 12 kilómetros por sesión. Su cuerpo se acostumbró a la exigencia de las grandes distancias. Se sintió libre. Y las victorias en competencias a nivel local y de centroamérica comenzaron a llegar a partir de sus brazadas. En 2021, un día antes del preolímpico para Tokyo, se enfermó de gastroenteritis. Pese al diagnóstico Sandoval compitió. La deshidratación, fiebre, náuseas y vómito impidieron que tuviera un buen desempeño. Perdió su oportunidad.

A pesar del sabor amargo por no haber clasificado a Tokyo, Sandoval no se detuvo y continuó nadando contracorriente. Un año después, en noviembre, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa 2022 se colgó la medalla de oro en tres pruebas distintas: tres kilómetros, cinco kilómetros, y 4x1000 metros en relevos mixtos.

Sandoval buscaba una nueva oportunidad para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y para ello necesitaba salir del país para competir a nivel internacional, adquirir experiencia y codearse con las mejores. Pero dentro de sus planes hubo un problema, las malas decisiones de la directora de la Conade.

La nadadora fue una de las tantas deportistas acuáticas que fue afectada por los abusos de Ana Guevara, quien en febrero de 2023 les quitó de forma arbitraria e ilegal todos los recursos públicos federales, como las becas deportivas y los viáticos para asistir a las competencias internacionales que les ayudaran a aumentar su nivel. Sandoval dejó de percibir su beca de seis mil pesos mensuales.

La cachanilla no se quedó de brazos cruzados y organizó una rifa de artículos deportivos (trajes de baño, maletas, gorros de natación) para solventar sus gastos de cara al Mundial 2023 en Fukuoka. Reunió 60 mil pesos, pero necesitaba alrededor de 90 mil, teniendo en cuenta vuelos, hospedaje y alimentación.

La atleta decidió acercarse al Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (Inde) para solicitar apoyo económico y lo obtuvo. “El Inde me dio el dinero restante y después me ayudó a pagar cada viaje y hospedaje para mis competencias, tanto a nivel nacional como internacional”, dice.

Antes de acudir al Mundial de Fukoka, hizo una escala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Ahí subió al podio en tres ocasiones. Ganó la medalla de oro en la prueba de relevo mixto de cinco kilómetros y en cinco y 10 kilómetros se colgó la plata.

En Japón no logró el cometido, pero tuvo otra oportunidad para el sueño olímpico. En el Mundial 2024 en Doha, Qatar, consiguió su boleto a París tras culminar en el sitio 23, con tiempo de 1 hora 58 minutos 21 centésimas. Fue el mejor puesto para una competidora del continente americano.

Martha Sandoval será la tercera nadadora mexicana que compite en aguas abiertas en Juegos Olímpicos. En Beijing 2008, justa veraniega donde por primera vez esta disciplina se añadió al programa olímpico, compitió Imelda Martínez Gómez, quien quedó en vigésimo lugar. Y en Londres 2012, Lizeth Rueda Santos lo hizo. Ella ahora es una triatleta que acaba de competir en París 2024.