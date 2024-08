Aranza Vázquez cae de espaldas en su clavado y recibe “cero” de calificación (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mexicana Aranza Vázquez realizó un clavado que fue evaluado con cero puntos durante la cuarta ronda de la semifinal de la prueba trampolín 3 metros femenil.

Vázquez Montaño ejecutó un clavado en el que cayó completamente de espalda y al salir de la alberca solicitó que se le permitiera repetirlo alegando una distracción por parte del público.

Sin embargo, después de que se realizó la revisión entre los encargados técnicos, los jueces no le permitieron repetir el clavado y se quedó sin posibilidades de avanzar a la final al terminar en el lugar 16 con 248.20 puntos.

Al finalizar la competencia Aranza estalló en llanto al ser abrazada por su entrenador, mientras los aficionados la reconocieron con una fuerte ovación.

Vázquez no pudo superar el sexto lugar que obtuvo en Tokyo 2020 y se despide de París en la semifinal.

feels sad for Aranza Vazquez tho she was so promising, but she seemed to have slipped off the springboard at the last minute :( hope she recovers from the disappointment soon! love from ???? #diving #teammas #OlympicGames #Paris2024 #mexico pic.twitter.com/SZ67T0nISz — hun (@hkaymn) August 8, 2024