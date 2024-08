México en gimnasia rítmica, una participación histórica en París 2024

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Por primera vez en la historia México tendrá representación en la gimnasia rítmica por equipos en unos Juegos Olímpicos. Las mexicanas Ana Sofía Flores, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda dirigidas por Blajaith Aguilar debutarán en la ronda clasificatoria este viernes 9 de agosto a las 2.00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

La participación del conjunto mexicano en París 2024 es un logro sin precedentes, y aunque no estarán en la pelea por medallas su presencia es un hito que marca el comienzo de una nueva era para la gimnasia rítmica en el país.

Las mexicanas consiguieron su boleto a la justa veraniega luego de obtener la medalla de plata en All Around, en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, competencia donde Brasil se colgó el oro y al ya estar calificados a París 2024, cedieron la plaza al segundo lugar.

A la inédita medalla panamericana se suma el octavo lugar conseguido en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica de Azerbaiyán, el segundo puesto en el Grand Prix de Francia y el sexto lugar en la Copa del Mundo de Atenas donde Italia, Israel, y China subieron al podio, en dicha final México fue el único conjunto del continente americano que participó.

La entrenadora Blajaith Aguilar ha sido clara y realista sobre las expectativas del equipo en estos Juegos Olímpicos. El objetivo principal de México es adquirir experiencia y madurez para futuras competencias con la mira de llegar con el mismo conjunto a Los Ángeles 2028, aunque en el fondo inevitablemente sueñan con ganar una presea olímpica.

En París 2024, el equipo mexicano se enfrentará a Israel, España, China

Italia, Brasil, Francia, Egipto, Uzbekistán, Australia, Azerbaiyán, Ucrania y

Alemania. Los países europeos, especialmente Rusia que está ausente por el conflicto bélico que inició, han dominado históricamente la disciplina y son los principales candidatos a medallas. En Tokyo 2020 el oro fue para Bulgaria, la plata para el Comité Olímpico Ruso (las gimnastas participaron, pero sin la representación de su país) e Italia se adjudicó el bronce.

Aguilar destaca que el trabajo para llevar a México a los Juegos Olímpicos ha sido muy bueno, pero aún hay mucho que mejorar. Actualmente la entrenadora se hace cargo del equipo y de las gimnastas que compiten individualmente, espera que después de la participación en París pueda tener una compañera que la apoye en su cuerpo técnico y así comenzar a forjar nuevas entrenadoras que se sumen al deporte mexicano.

“Este proyecto está basado en la honestidad, y claro que soñamos en grande, porque de eso se trata la vida, hemos hecho historia año tras año y es algo que nos llena de orgullo, pero también debemos tener los pies bien puestos en la tierra. Sabemos lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar, ahora lo que hay que destacar es el mérito de haber llegado en un deporte que nunca había figurado. Vamos a representar dignamente a nuestro país”, dice Blajaith Aguilar.

Julia Gutiérrez de 16 años es la más joven del equipo. Inició en la gimnasia rítmica a los siete años, después de probar otros deportes como el basquetbol y el ballet. Su amor por la gimnasia floreció rápidamente, y a los 14 años se integró a la selección nacional.

Fue en agosto de 2022 cuando la gimnasta abandonó su casa en Mérida, Yucatán para quedarse a vivir en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (Cnar), allí se adaptó rápidamente a su nuevo estilo de vida, sin embargo, la integración al equipo no fue fácil. Llegó a un combinado ya hecho y trabajado, poco a poco Julia demostró su talento y se ganó su lugar.

“Desde el principio el equipo me adoptó, me costó mucho trabajo más que nada por la experiencia, yo nunca había competido internacionalmente, pero gracias a mis compañeras y sus consejos fui mejorando y creciendo. Mi equipo siempre está al pendiente de mí, me ayudan con la técnica y a controlar las emociones”, explica Julia Gutiérrez.

Un pilar importante del equipo es la capitana Adirem Tejeda, ella juega un papel crucial en mantener la cohesión y el espíritu del grupo. Sabe mantener el balance para apoyar a sus compañeras sin dejar de ser exigente a la hora de dar las indicaciones necesarias para mejorar las rutinas.

Tejeda también empezó en la gimnasia rítmica muy joven, tenía apenas cinco años cuando las piruetas fueron parte de su día a día. Todo el proceso deportivo infantil y juvenil lo realizó en Yucatán, su estado natal, fue hasta 2018 que decidió emprender el viaje a la Ciudad de México e integrarse a la selección nacional.

El representativo mexicano actualmente tiene tres integrantes de Yucatán (Julia, Adirem y Dalia), una de Nuevo León (Sofia) y de Veracruz (Kimberly), por lo que es importante mencionar que además de entrenar todos los días juntas, también viven en el Cnar, conviven mínimo 15 horas diarias.

Para Tejeda el exceso de convivencia ha sido un plus para convertirse en un verdadero equipo, se conocen a la perfección y son capaces de leer los movimientos de sus compañeras. Todos los días trabajan con una psicóloga de forma individual y en grupo, donde llegan a discutir los pequeños inconvenientes que surgen durante los entrenamientos, asimismo han aprendido técnicas de respiración para controlar la frustración y la ansiedad que aplican en sus rutinas.

Añade Tejeda:

Estamos prácticamente todos los días juntas. Nos llevamos muy bien que hasta en los días libres salimos juntas, es una hermandad increíble. Sí hay veces donde nos enfadamos, nos peleamos, pero como todo hermano nos reconciliamos y seguimos. Nos dimos cuenta que era importante trabajar la disciplina y la parte mental, en los últimos años hemos aprendido que una mente fuerte es muchas veces lo que te hace ganar.

La capitana asegura que su equipo está listo para representar dignamente a México y hacer historia en París 2024. Dice que los valores que las definen son la perseverancia, resiliencia y paciencia, mismos que dejarán en evidencia cuando arranque su participación.

Tejeda también realizó una detallada descripción de sus compañeras donde destaca sus virtudes en el deporte: Ana Sofía Flores es una gimnasta que atrapa de inmediato la atención de los espectadores con sus expresiones faciales, es elegante, larga de brazos y piernas que cautivan e invitan a seguir observando su trabajo con los aros y los listones. Dalia Alcocer es especialista en que sus movimientos sean estéticos y terminen en punta, es decir los empeines de los pies bien estirados.

Kimberly Salazar destaca en el equipo por su flexibilidad, es tanta que parece como si no tuviera articulaciones y la saben aprovechar dándole protagonismo en las rutinas que ayudan a tener más puntos. Julia Gutiérrez es descrita como la más completa y dedicada del equipo, tiene todo: flexibilidad, carisma, expresión y delicadeza.

Para las gimnastas no es fácil reconocer las nulas posibilidades que tienen de subir al podio olímpico, y menos cuando algunos seguidores tienen la idea de que van a ganar. El conjunto de gimnasia rítmica tomó popularidad después de que en octubre de 2023 mientras realizaban un campamento de preparación en Israel quedaron varadas en medio del conflicto bélico entre este país y los palestinos.

El equipo regresó a México la noche del 11 de octubre después de una operación de ayuda humanitaria realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional. A partir de ese momento acapararon los reflectores y muchas personas las voltearon a ver. Los mexicanos supieron que existe un equipo de gimnasia rítmica que estaba luchando por llegar a los Juegos Olímpicos.

“Muchas personas creen que nosotras podemos ganar en los Juegos Olímpicos o mínimo estar dentro de las primeras ocho, nosotras sabemos que aspirar a una medalla no es imposible porque nada lo es, y obviamente lo anhelamos muchísimo, pero hay otros países que han trabajado por años y nos ganan en experiencia.

“Es difícil hablarlo con el equipo, porque nada es seguro, pero venimos trabajando muy fuerte, vamos a hacer lo mejor posible y nuestro principal objetivo es salir satisfechas con nosotras mismas. Sea cual sea el resultado voy a estar muy agradecida con Dios, con mi entrenadora y con mi equipo”, detalla Adirem Tejeda.