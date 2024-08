Lazar Dukic, atleta serbio, muere en los CrossFit Games (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este jueves 9 de agosto, mientras se llevaba a cabo la edición de los CrossFit Games 2024, el atleta serbio Lazar Dukic fue hallado muerto en el agua durante una prueba de natación.

Dukic había estado nadando en el lago Marine Creek cuando ya no logró salir del agua. Los equipos de búsqueda y rescate fueron llamados cuando no se vio al competidor salir a la superficie para continuar la contienda. La Oficina del Médico Forense del condado de Tarrant identificó al hombre como Lazar Dukic, serbio de 28 años. Aún no se ha determinado la causa ni la forma de la muerte.

Don Faul, director ejecutivo de CrossFit, la empresa que está detrás de la competencia, declaró durante una rueda de prensa el jueves que “CrossFit está profundamente entristecido por la muerte de uno de nuestros atletas”.

Por su parte, CrossFit Games dijo en una publicación en las redes sociales que “el bienestar de los competidores es nuestra primera prioridad y estamos desconsolados por este trágico suceso”.

Las finales estaban siendo retransmitidas por internet. En los videos de la prueba del jueves que circulaban por las redes sociales, Dukic parecía estar teniendo dificultades para nadar hacia la línea de meta.

El atleta serbio Lazar Dukic, de 28 años, desapareció bajo el agua momentos antes de cruzar la línea de meta durante los CrossFit Games 2024 en Fort Worth, Texas.



Entre los participantes masculinos, Dukic era el tercer mejor atleta de CrossFit de Serbia, según CrossFit Games. Dukic, quien había participado en el torneo desde 2021, ocupaba el puesto 33 entre los hombres de Europa y el 88 a nivel mundial.

Los atletas estaban siendo cronometrados al correr 5,6 kilómetros y nadar 800 metros, según CrossFit Games. El hermano de Dukic, Luka Dukic, también participaba en el evento, y había compartido un video en Instagram de los dos entrenando para los juegos.

Faul dijo que las pruebas restantes de los CrossFit Games del jueves habían sido canceladas. Craig Trojacek, portavoz del Departamento de Bomberos de Fort Worth, dijo en la conferencia de prensa que los equipos de búsqueda y rescate fueron llamados alrededor de las 8:00 horas acerca de un “participante en el agua” que “no había sido visto” por algún tiempo.

El Departamento de Bomberos utilizó equipos de buceo y drones para localizar el cuerpo, mismo que fue encontrado aproximadamente una hora después de que el primer buceador ingresó al agua, dijo Trojacek. El Departamento de Policía compartió en un comunicado que el atleta fue declarado muerto en el lugar de los hechos.