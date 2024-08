México ausente en el maratón varonil de París 2024

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo, (apro).- El 10 de agosto, cuando se escuche el disparo de salida del maratón olímpico de París 2024 en la rama varonil, arrancará la prueba sin la presencia de atletas mexicanos porque ninguno pudo dar la marca de mínima de 2 horas 8 minutos y 10 segundos que requirió la Federación Internacional de Atletismo (World Atlhetics) para asistir a la justa veraniega.

Lo anterior significa la ausencia de un equipo nacional en maratón de varones por primera vez en 15 ediciones olímpicas consecutivas, en una de las pruebas históricas del programa deportivo.

El mexicano que más se acercó a la marca fue Juan Joel Pacheco, quien cronometró 2 horas 11 minutos 42 segundos en el maratón de Viena el 21 de abril último. Las fecha límite para dar la marca fue el 5 de mayo.

No ocurre lo mismo con las mujeres, quienes han tenido una participación ininterrumpida desde Los Ángeles 64, cuando se compitió por primera vez el maratón femenino. En París 2024, México tendrá representación con Margarita Hernández y Citlali Mascote, quienes correrán el 11 de agosto, el último día en que habrá actividad deportiva antes de la ceremonia de clausura.

México no había dejado de enviar representantes en la distancia atlética desde los Juegos Olímpicos de Tokyo 64. Para este proceso olímpico la World Athletics condicionó la participación a todos los atletas del mundo: haber corrido en los últimos dos años en un maratón oficial por debajo de las 2 horas con 8 minutos y 10 segundos, la distancia de los 42 kilómetros 195 metros.

Eso significó que los atletas locales debían romper el récord mexicano de 2 horas 8 minutos 30 segundos impuesto por Dionicio Cerón en el maratón de Londres en 1995, hace casi 30 años.

El maratonista mexicano Dionicio Cerón. Foto: FB dionicioceronbizarro

En coincidencia con otros dos atletas históricos en la distancia en México, como Andrés Espinosa y Germán Silva, Cerón critica en entrevista con Proceso el sistema deportivo mexicano y a la generación de atletas actuales que no pudieron marcar el tiempo requerido.

Ellos tres no ven a corto plazo que el país se recupere de esta situación porque prevén que la World Athletics se volverá más exigente con los parámetros para los siguientes Juegos Olímpicos.

Más aún, comparan esta debacle con otros países latinoamericanos que sí tendrán participación olímpica en esta prueba en la rama varonil porque sus atletas lograron dar la marca requerida: Guatemala, Bolivia y Chile.

El caso de Brasil es diferente porque hasta un medallista olímpico de bronce ha tenido con Vanderlei de Lima, en aquella extraña carrera de Atenas 2004 cuando fue empujado por un espectador mientras punteaba el maratón.

Problemas de fondo

Las mejores participaciones nacionales en la prueba olímpica han sido los dos sextos lugares alcanzados en Moscú 80 y Atlanta 96 con Rodolfo Gómez y Germán Silva, respectivamente. Germán Silva. Foto: FB germansilvamartinez

Hasta hace algunos años siempre era latente que México pudiera ganar alguna medalla olímpica en la distancia, sin embargo, en las más recientes justas olímpicas esa expectativa fue decayendo y finalmente sólo se ha buscado clasificar a algún atleta.

Para Dionicio Cerón, el corredor más rápido de la prueba en la historia de México, hablar del fracaso mexicano al no calificar en el maratón olímpico tiene que ver con múltiples aristas.

“La problemática más grave que yo veo en el país es que el gobierno no se preocupa por prevención de la salud y el deporte es primordial en las escuelas desde las primarias y no hay programas. No tenemos dirigentes deportivos capaces de poder decirle al presidente que se necesita un programa de salud para poder ser primero un semillero de deportistas adecuados y después atletas de un buen nivel, nacional, internacional-regional y después pensar en cualquier campeonato de primera índole hasta los Juegos Olímpicos”, expone Dionicio Cerón.

De acuerdo con el Colegio de México hasta hace menos de dos años el país ocupaba el segundo lugar de obesidad en el mundo con el 36.9% de su población con altos índices de grasa en la masa corporal. Respecto a los apoyos gubernamentales, Cerón menciona que nunca han existido plenamente para esta disciplina.

Juan Joel Pacheco, el atleta que más se acercó a la marca, recibió 144 mil pesos en becas deportivas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante el ciclo olímpico, repartidos entre 2022 y 2023. En 2024, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, no recibió ningún apoyo monetario del gobierno. Estos factores son a los que se refiere Cerón, quien ganó tres veces el prestigioso maratón de Londres.

La falta de controles antidopajes también afectan el desarrollo de la prueba, agrega. “No hay controles de dopaje, México no interesa en el ámbito internacional en estos momentos y esto es muy grave porque el gobierno no hace absolutamente nada por tener personas sanas”.

Si bien las diversas federaciones mexicanas se alinean a las normas antidopaje de la Wada (Agencia Mundial Antidopaje, por sus siglas en inglés) en México no se castiga como delito el uso de sustancias prohibidas en el deporte.

Según el entrevistado, esto permite que en el país corran atletas —presumiblemente— bajo condiciones de dopaje sin ser castigados, sólo son suspendidos por un breve tiempo, lo que afecta la competitividad en el atletismo mexicano.

“En todo este contexto no hay futuro en este deporte (…) tampoco había cuando corríamos. Lo que ganábamos lo invertíamos en las competencias, boletos de avión, en un representante (…) todo esto está perdido en el país”, lamenta.

Necesarios los nuevos criterios de la World Athletics

Germán Silva, ganador del maratón de Nueva York en 1994 y 1995, llegó como amplio favorito a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, donde finalmente logró el sexto lugar.

Ahora como entrenador defiende los nuevos parámetros que implementó la World Athletics porque eso permitirá un mejor sistema de competencia, esto a pesar de que ningún mexicano pudo dar la marca requerida.

“Antes las federaciones se encargaban de poner sus marcas mínimas, entonces algunos países las ponían fáciles o razonablemente fáciles para que hubiera representación. Antes el nivel de competencia del mexicano era suficiente, era alto como para dar la marca que hoy están pidiendo, pero desafortunadamente México no tiene el nivel de competencia ahora y por eso no se dio la marca mínima”.

Recuerda la situación de otras pruebas, como la de los 10 mil metros planos, distancia que antes tenía dos heats eliminatorios en los campeonatos mundiales o en los Juegos Olímpicos. Es decir, para calificar a la final se tenía que correr dos veces en el evento. No obstante, con los nuevos parámetros de clasificación se llega directamente a la final olímpica.

En los 10 mil metros planos compite a nivel olímpico un selecto grupo integrado por una veintena de atletas: los mejores del mundo.

Conforme la World Atlhetics, con la aprobación del Comité Olímpico Internacional, va tomando estas decisiones de modificación de formatos y marcas mínimas, como ya sucedió con la marcha (desapareció la prueba de 50 kilómetros y nació la de relevos mixto), se cierran cada vez más las posibilidades de que países con menor desarrollo deportivo manden atletas a los Juegos Olímpicos.

México, al menos en esta prueba, aún no tiene cómo remediar la debacle, de cara a los Juegos Olímpicos que se celebrarán dentro de cuatro años en Los Ángeles.

Andrés Espinosa, ganador del Maratón de Nueva York en 1993, adelanta que cada vez será más difícil para el país clasificar en los 42.195 kilómetros, si no se toman medidas serias.

“Si ahora con 2.08:00 no se pueden calificar, imagínate, cuando digan con 2.07:00, o con 2.07:30, eso yo creo que ya no se va a poder y se tiene que trabajar bastante porque ahorita con ayuda de la tecnología en el calzado da cierta ventaja y se tiene que aprovechar todo eso si es que se quiere tener una representación digna en el maratón a futuro”, explica.

Recuerda que el quiebre generacional competitivo ocurrió a partir de Beijing 2008, cuando se vino abajo la expectativa de ganar una medalla olímpica en esta disciplina.

Los mejores atletas del mundo, principalmente kenianos y etíopes, amplios favoritos para triunfar en la prueba en París 2024, corren actualmente el maratón en menos de 2 horas con 2 minutos.

¿Y las mujeres?

El 11 de agosto, el día de la clausura de los Juegos Olímpicos, las mexicanas Margarita Hernández y Citlali Moscote formarán parte del grupo de salida del maratón femenino.

Tradicionalmente hasta Tokyo 2020 era el maratón masculino la última prueba en correrse, pero en esta ocasión será la rama femenil la que cerrará el programa olímpico, por primera vez en la era moderna de los juegos.

Margarita Hernández superó la marca requerida por la World Athletics de 2 horas 26 minutos 50 segundos en el maratón de Valencia el 3 de diciembre de 2023, donde corrió en 2.25:54 horas. Moscote logró el tiempo el 19 de febrero del año pasado en el maratón de Sevilla, cuando cronometró 2.24:56.

Ambas se ubican en el lugar 56 y 70 del ranking mundial de clasificación para acceder a los Juegos Olímpicos.

No obstante, las mexicanas se encuentran muy alejadas de las favoritas para ganar medallas: las etíopes y kenianas, quienes marcaron tiempos entre las 2.11:53 y 2.15:51 horas para clasificar a la justa veraniega.