Noah Lyles corrió con covid la final de los 200 metros planos y tuvo que salir en silla de ruedas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El corredor estadounidense Noah Lyles compitió contagiado de covid durante la final de 200 metros en los Juegos Olímpicos París 2024; al finalizar la competencia presentó problemas respiratorios y tuvo que ser atendido de emergencia en la pista de atletismo, hasta salir en silla de ruedas.

Minutos después se informó que Lyles compitió con covid y que fue diagnosticado previamente a la competencia.

A la espera de información del Comité Olímpico Internacional (COI), las sensaciones son favorables para Noah Lyles, pues la federación de atletismo de Estados Unidos divulgó un comunicado en el que aseguró que cumplió con los protocolos sanitarios.

"Me desperté temprano, alrededor de las 5:00 horas. del martes por la mañana y me sentía realmente horrible. Sabía que era más que simplemente sentir dolor por los 100. Despertamos a los médicos, nos hicimos la prueba y lamentablemente resultó que era positivo para covid-19", dijo Noah Lyles a la cadena televisiva NBC.

Asimismo, el corredor aseguró que realizó las medidas necesarias para no contagiar a ningún otro deportista, que cumplió con una cuarentena y se mantuvo al margen para poder competir.

“Nunca he estado más orgulloso de mí mismo por poder venir aquí y obtener una medalla de bronce. En los últimos Juegos Olímpicos me sentí muy decepcionado y esta vez no podría estar más orgulloso", añadió Lyes.

El atleta estadounidense se llevó la medalla de bronce, aunque era el favorito para llevarse la presea de oro después de convertirse en campeón olímpico en los 100 metros.

"Quería correr. Me dijeron que era posible, así que simplemente me aparté del resto", sentenció.