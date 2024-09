Osiris Machado, paratleta mexicana, gana bronce en los Juegos Paralímpicos París 2024

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Osiris Machado logró un debut de bronce en los Juegos Paralímpicos París 2024. La mexicana culminó en el tercer lugar de la final de lanzamiento de disco F44/F64, con una marca de 40.01 metros, con lo que le dio a México su séptima presea en esta justa veraniega.

Machado aseguró la medalla de bronce con un impresionante lanzamiento de 40.01 metros en su segundo intento, y superó lo hecho en su primera marca con 34.66m. A pesar de intentos posteriores, dos fueron invalidados y los restantes no lograron superar su marca inicial.

El podio estuvo conformado por la chinas Yang Yue, quien obtuvo el oro con la mejor marca de la temporada, 42.39m y Yao Juan, quien se llevó la medalla de plata con un lanzamiento de 41.98m.

“Estoy muy feliz porque estoy debutando en París 2024 y feliz y contenta de haber obtenido la medalla de bronce. La verdad yo sí venía buscando una medalla, no sabía de qué color, se hizo la de bronce y yo más que feliz con el resultado y pues sentí la adrenalina a más no poder, el corazón sentía que se me iba a salir del pecho, pero traté de controlarme lo más que pude y ahí está el resultado”, destacó Machado en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Con la presea, la oriunda de Nayarit cerró de gran manera el ciclo olímpico, donde también consiguió el oro de Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023, la presea dorada con récord de América de Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y la medalla de plata en el Mundial de Para Atletismo Kobe, Japón, 2024.