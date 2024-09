¿Quién es Rommel Pacheco, el próximo director de la Conade?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El clavadista en retiro Rommel Pacheco, quien fuera diputado federal panista acusado por Morena en 2022 de ser “traidor a México” por votar contra la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue elegido por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo como el nuevo director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para sustituir a Ana Guevara y regir el deporte mexicano durante el próximo sexenio.

Como deportista, el yucateco cosechó todo tipo de preseas en competencias, pero nunca una en Juegos Olímpicos, a los que asistió en cuatro ocasiones (Atenas 2004, Beijing 2008, Río 2016 y Tokyo 2020).

En 28 años de carrera deportiva también pasó por la pérdida de su entrenador Francisco Rueda, quien fue señalado por la madre de Laura Sánchez (bronce en Londres 2012) de haber abusado sexualmente de su hija, así como la ruptura con su pareja, Paola Espinosa (doble medallista olímpica), hasta convertirse en estrella de televisión y redes sociales.

Ahora sumergido en las aguas de la política ha sido duramente criticado por la forma en cómo dejó al Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse a las filas de Morena.

Rommel Pacheco se mudó a las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano desde que era un niño de 11 años, allí comenzó su preparación para llegar a unos Juegos Olímpicos y representar a México. Su primera participación fue en Atenas 2004, donde culminó en el decimo lugar de la plataforma de 10 metros, misma que quedó opacada por el escándalo de los actos de pederastia cometidos por su exentrenador Francisco Rueda.

Pacheco vivió en carne propia maltrato psicológico y emocional por parte de Rueda, quien constantemente le repetía que sin él no sería nada.

Posteriormente comenzó a entrenar con Ma Jin, la china que le ha entregado a México cuatro medallas en clavados en los Juegos Olímpicos.

En 2018 mientras se encontraba en medio del ciclo olímpico para ir a Tokyo 2020. Pacheco se transformó y se convirtió en un personaje de los reality shows en México. Participó en el Exatlón, en Bailando con las Estrellas, La Máscara y Guerreros 2020, entre otros.

Pacheco aprovechó el éxito televisivo para convertirse en una estrella de las redes sociales, asimismo el clavadista estuvo en su estado haciendo campaña para contender por una diputación federal, misma que ganó con el PAN.

Durante su período como diputado federal mantuvo una postura contraria al gobierno de Andrés López Obrador, incluso votó en contra de las iniciativas y las reformas constitucionales propuestas por el presidente. En 2022 Morena lo acusó de ser un “traidor a México” por votar contra la reforma eléctrica y las modificaciones a la reforma electoral.

En febrero de 2023, Pacheco y un grupo de clavadistas mexicanos, entre ellos medallistas olímpicos, convocaron a una conferencia de prensa para exigir diálogo entre el Comité Olímpico Mexicano, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Federación Mexicana de Natación (FMN) y World Aquatics.

Allí Pacheco anunció que preparaba una denuncia contra Ana Guevara por el mal manejo de la institución al retirar injustificadamente las becas y el apoyo económico a los deportistas de las diciplinas acuáticas. “A mí me tocó estar del lado del deportista, te tienes que enfocar a entrenar y a competir, pero no puedes no estar enterado del conocimiento de los reglamentos de la Conade, son términos complejos que llevados de la mano de una buena asesoría es importante conocer”, declaró Pacheco el 21 de febrero de 2023.

Siete meses más tarde, en octubre, anunció que abandonaría el PAN y se integraría a Morena para apoyar a Claudia Sheinbaum en su campaña electoral. Su actuar le valió el reclamo del líder nacional panista Marko Cortés, quien dijo que Pacheco pasó de “clavadista respetado a trapecista no deseado” tras su chapulineo del blanquiazul a Morena.

Mientras que por los morenistas fue reivindicado y calificado como motivo de “un enorme orgullo”. Ya en Morena, Pacheco se postuló como candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” para contender por la alcaldía de Mérida, Yucatán, pero quedó en segundo lugar al sumar el 38.9189% de los votos, mientras que la candidata Cecilia Patrón Laviada, de la coalición PRI-PAN-Nueva Alianza, obtuvo el 51.2722%.

“¿Y qué sentimos? Un enorme orgullo —¿cierto o no? —, de que las mexicanas y mexicanos llegamos tan lejos; pues alguien como Rommel, como muchos deportistas de nuestro país, han levantado la mano y dijeron: yo quiero estar ahí, donde está el pueblo de México, en la Cuarta Transformación de la vida pública; no queremos estar en ningún otro lugar”, dijo Sheinbaum el 8 de octubre de 2023.

Ahora Pacheco tomará las riendas de la Conade. Ana Guevara le entrega la gestión de resultados más pobres en lo que va del nuevo siglo. México no ha ganado ni una sola medalla de oro en 12 años.

Asimismo, Pacheco tendrá la misión de reconciliar el deporte mexicano, pues durante su gestión Guevara se caracterizó por confrontarse con deportistas y federaciones y dejarlos sin recursos públicos federales.