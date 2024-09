“Pato” O'Ward correrá con McLaren en el Gran Premio de México 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles 11 de septiembre se confirmó que el piloto regiomontano Patricio “Pato” O'Ward, quien conduce para McLaren en la IndyCar, disputará la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México que se disputará del 25 al 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por lo que el Gran Premio de México 2024 será más que especial, ya que Sergio “Checo” Pérez, de la escudería Red Bull, no será el único local en la pista de la Magdalena Mixhuca.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la escudería de la F1 confirmó que el piloto mexicano tendrá una nueva oportunidad de correr en la máxima categoría del automovilismo, aunque en esta ocasión será como local.

"Tengo noticias muy emocionantes para decirles a todos. Estaré con McLaren en el Gran Premio de México, pero esta vez me subiré al coche para la primera práctica libre. No puedo esperar. Es un sueño hecho realidad para mí", dijo el mexicano.

El próximo domingo, el piloto de 25 años correrá el Gran Premio de Nashville, el último de la temporada de IndyCar y tratará de tener un cierre digno, pues a lo único que aspira es al cuarto lugar después de una campaña irregular. Tras ello, el regiomontano se entregará de lleno a su labor como tercer piloto de McLaren con Norris y Piastri.

