Irene Aldana sufre espeluznante corte en su rostro durante su pelea en la UFC (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche de este sábado 14 de septiembre, la mexicana Irene Aldana se enfrentó a la brasileña Norma Dumont, esto en una pelea de la cartelera preliminar de la función de UFC 306, en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, más allá de su derrota, Aldana fue noticia por cómo quedó su rostro tras la contienda.

La sinaloense cayó ante su rival por decisión unánime de los jueces, pues su rival la dominó a lo largo de cada uno de los asaltos. El castigo propinado por Dumont se evidenció en el rostro de Aldana.

Una de las heridas que llamaron más la atención fue el corte en vertical arriba de su ceja derecha. Incluso, después de la pelea en redes sociales circularon videos mostrando la profundidad de dicha herida. En cuanto bajó del cuadrilátero la peleadora mexicana fue atendida por el cuerpo médico.

