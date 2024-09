Atlante actuará conforme a reglamento sobre el futbolista que lesionó al “Hobbit” Bermúdez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Emilio Escalante, presidente y dueño del Atlante, declaró que la institución azulgrana actuará conforme al reglamento y espera que la Comisión Disciplinaria de la Liga MX interponga un castigo a Luis Ruiz, jugador de los Dorados de Sinaloa, por fracturar de tibia y peroné de la pierna derecha de Christian “Hobbit” Bermúdez.

“Lo que tengamos que hacer, lo haremos. Vamos a actuar conforme a reglamento. No sé si en la mente del jugador pasó o no (lastimarlo), eso no lo puedo asegurar, pero lo que si es que hay muchas coincidencias”, señaló Escalante en entrevista para W Deportes.

“Cada quien sabe lo que hace, lo que me sorprendió mucho después de todo lo sucedido fue el enterarme que hace dos semanas (este mismo jugador) rompió a otro jugador y, en la sub 20, a otro, entonces son cuestiones en las que hay que estar muy atentos y el Atlante va a actuar conforme a reglamento porque hoy fue el Hobbit y mañana no queremos que sea otro jugador y que la directiva de Dorados sea consciente de lo que ha sucedido”, agregó.

El pasado viernes 13 de septiembre, Atlante recibió en el estadio Ciudad de los Deportes a los Dorados de Sinaloa, esto por la jornada 8 de la Liga Expansión. El duelo culminó 4-0 a favor de los locales, sin embargo, más allá del marcador, la nota fue la lesión de Christian “Hobbit” Bermúdez tras una dura entrada por parte de Luis Ruiz.

El duelo marchaba 1-0 y faltaban tres minutos para concluir e tiempo regular del primer tiempo cuando, el Hobbit, de 37 años, recibió un pase delante de su medio campo cerca de la línea banda, fue ahí cuando el futbolista del conjunto sinaloense, Luis Ruiz, se barrió de una manera artera con los tacos por delante y terminó golpeando a Bermúdez.

Tras recibir el golpe, el Hobbit pidió la entrada del cuerpo médico, mientras que sus compañeros increparon al infractor. El silbante central no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Ruiz. El jugador atlantista abandonó el campo por la evidente lesión.

Después de que finalizó el partido, el Atlante compartió un comunicado donde informó acerca del parte médico de su futbolista. Señaló que Bermúdez fue trasladado al hospital tras la agresión de Ruiz y que el cuerpo médico diagnosticó fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, por lo que será sometido a un procedimiento quirúrgico.

La jugada, la bronca, la repetición y la foto.



Entrada CRIMINAL al “Hobbit” Bermúdez, que le significa su retiro profesional, salvo un milagro. pic.twitter.com/rnpnxON48a — Ñe de Ascenso (@ElDeLaSegunda) September 14, 2024

A propósito de la operación a la que Bermúdez fue sometido, Escalante comentó: “Ya lo operaron, fue una lesión muy grave. Primero era lo que nos preocupaba, dejando de lado el marcador, lo que nos preocupó fue Hobbit por su trayectoria, por su carrera, por lo que significa”.

Por su parte, Dorados de Sinaloa también emitió un comunicado, en él explican que lamentan la lesión de Bermúdez y expresan su solidaridad, así como su pronta recuperación. Ruiz, el jugador que lesionó a Bermúdez aprovechó sus redes sociales para ofrecerle una disculpa.

“Fue una jugada rápida, con cancha mojada por la lluvia, mi única intención era ganar esa pelota dividida, jamás pasó por mi cabeza hacerle daño o lesionar a mi compañero de profesión”, se lee en un fragmento del comunicado de Ruiz.