Tiro con arco: aprovecharán salida de Ana Guevara para destrabar conflicto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la inminente salida de Ana Guevara y la llegada de Rommel Pacheco a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Federación Mexicana de Tiro con Arco (Femeta) anuncia que emprenderá acciones administrativas para que en la nueva gestión se le escuche y se desconozca a la World Archery México ya que fue creada ilegalmente.

Con la salida de Ana Guevara, la World Archery México se quedará sin respaldo, y será una federación que no podrá operar porque no es reconocida por el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme).

A través de un comunicado de prensa dirigido a sus asociados, el presidente de la Femeta, Ernesto Alejandro Lugo Sánchez, reprochó el intervencionismo que han tenido los directivos de la Conade en la federación –a los que acusó de calumnias, agravios, falsos testimonios y señalamientos–, quienes a su vez proporcionaron informes incompletos y poco fidedignos a la World Archery, lo que provocó el desconocimiento de la Femeta y 12 de las asociaciones estatales y cuatro clubes que la integraban.

Así mismo, la Femeta está a la espera de que cambie la administración de la Conade para establecer comunicación con Pacheco, exponer cuáles fueron las problemáticas y construir nuevamente la credibilidad de la federación para que recupere su lugar y siga rigiendo el tiro con arco en México.

“Los cargos, situaciones legales y demás obstáculos que habían entorpecido que la Federación Mexicana de Tiro con Arco regresara con apego a la legalidad de sus funciones, han sido esclarecidas y desahogadas con las autoridades correspondientes.

“Nuestro trabajo será regresar la armonía, certidumbre y credibilidad a una Federación que no se le dio la oportunidad de defenderse con igualdad en su momento; pero que hoy, la legalidad nos ampara”, se lee en el comunicado de prensa del cual Proceso tiene una copia.

En julio de 2023 la Femeta fue desconocida por la World Archery con base en dos mentiras creadas por Ana Guevara: que la expresidenta Effy Sánchez estaba en la cárcel y que existía un crédito fiscal que volvía inoperable a la federación. De esa forma se creó una nueva federación llamada World Archery México dirigida por Gabriel Ramos, el empresario beneficiado durante el sexenio con contratos millonarios para operar eventos nacionales e internacionales.

Posteriormente, el 2 de febrero último los integrantes de las asociaciones estatales enviaron una carta a la World Archery acompañada con las evidencias que demostraban los abusos de la Comisión de Transición que se instaló para crear la nueva federación.

En la misma misiva solicitaron al Comité Ejecutivo de la World Archery que se interrumpiera la injerencia no justificada, y que reconociera nuevamente y se respete a las asociaciones y clubes de la Femeta. También pidieron que se disolviera la Comisión de Transición integrada por los arqueros en retiro Luis Eduardo Vélez y Juan René Serrano, así como una colaboradora de Guevara, Norma Olivia González, y que reconozca nuevamente a la Femeta para que sus asociados puedan llamar a elecciones y se integre un nuevo Consejo Directivo.

“Condenamos que se haya aprovechado la situación por la que transitaba la Federación Mexicana de Tiro con Arco para suplantar las funciones de la única Federación que tiene legitimidad y derecho de regir nuestro deporte en este país. Trabajaremos de la mano con los organismos correspondientes para los futuros procesos selectivos en el País y estableceremos un diálogo con la Conade y con la World Archery Federation por el bien del Tiro con Arco Mexicano”, se lee en el comunicado.