El atleta paralímpico más alto de la Villa Olímpica duerme en el suelo porque no cabe en la cama

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morteza Mehrzadselakjani, quien es el segundo hombre más alto del mundo al medir 2,46 metros, encontró un obstáculo inesperado en los Juegos Paralímpicos de París 2024: las camas de la Villa Olímpica no tienen suficiente longitud para que pueda dormirá en ellas.

“En Tokio 2020 le hicieron una cama especial, pero por desgracia aquí no. Va a tener que dormir en el suelo”, comentó Hadi Rezaeigarkani en entrevista para Olympics, entrenador de la Selección Iraní de voleibol.

Pese a ello, el preparador físico del combinado iraní aseguró que dicha situación no resulta ningún inconveniente para el voleibolista. “A él no le importa si tendrá que echarse a dormir en el suelo o si no va a tener qué comer. En cualquier caso, sólo tiene en mente convertirse en campeón”, aseguró.

Mehrzad y sus compañeros de equipo de selección, en efecto, una gran misión por delante: ganar para Irán su octavo título paralímpico en voleibol sentado, pues los iranís han ganado siete de las 12 medallas de oro desde 1976, incluidas las de Sídney 2000 y Beijing 2008.

Mehrzad tiene la condición de acromegalia, una rara enfermedad que se deriva de un exceso de la hormona del crecimiento. Su pierna derecha es ahora unos quince centímetros más corta que la izquierda. Utiliza silla de ruedas o muletas tras una grave fractura de pelvis sufrida en un accidente de bicicleta en la adolescencia.

En 2011 empezó a jugar al voleibol sentado después de que un entrenador lo viera en televisión y considerara su altura como una ventaja potencial. Llegó al equipo nacional cinco años después.