La tenista Putíntseva desprecia a recogepelotas durante juego del US Open (Video)

La tenista Putíntseva desprecia a recogepelotas durante juego del US Open. Foto: Captura de pantalla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tenista kazaja Yúliya Putíntseva fue criticada en redes sociales después de que se viralizara un video donde despreció a una recogepelotas que le lanzó las bolas de tenis para que realizara su saque.

Un asistente al juego de Putíntseva contra la italiana Jasmine Paolini por la tercera ronda del US Open, el cual se jugó en el estadio Louis Armstrong este sábado 31 de agosto, grabó el instante en que Putíntseva se quedó parada frente a la recogepelotas, con una postura autoritaria, así que la mujer comenzó a lanzarle las pelotas de tenis, sin embargo, la tenista sólo tomó una de las tres que recibió, mientras las demás se iban rodando por la pista.

Tras el juego que la kazaja perdió por 3-6 y 4-6 ante su rival, comenzó a recibir diversas críticas por su acción. "El respeto y los buenos modales no cuestan nada. En medio de un torneo, frente a miles de personas en un estadio y ante las cámaras, Yúliya Putíntseva le mostró al mundo cómo es un ser humano terrible", fue uno de los mensajes en las plataformas digitales.

Putíntseva utilizó su perfil de Instagram para ofrecer una disculpa a la recogepelotas y explicar lo que motivó su actitud. "Quiero pedirle disculpas a la recogepelotas por mi forma de comportarme con ella. Honestamente, no fue personal. Estaba realmente enojada por no poder ganar el partido y luego quedé vacía de emociones y me sumergí en mis pensamientos", comentó la tenista.