Jennifer Hermoso comparte un mensaje de audio donde la insulta un usuario de Instagram

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jennifer Hermoso, futbolista española que actualmente milita en los Tigres, hizo público, a través de una historia de Instagram, un audio que recibió por parte de otro usuario donde la insulta y se burla por el beso no consensuado que le dio Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) durante la final la última Copa del Mundo femenil.

"¿Pero tú tienes pito? Es que no me queda claro. Yo supongo que sí por los tatuajes que llevas en el brazo, que pareces mi padre", inicia el audio de 41 segundos en el que el usuario insulta a la internacional española.

"Estás levantando la copa del mundo como si fuera un trozo de morcilla... ¿Tú eres tonta o eres subnormal? Yo quiero que me lo expliques. A mí, un calvo como Rubiales me da un beso y es que me vuelvo gay nada más para que me entierre en dinero: y venga dinero, y venga dinero... Y encima te quejas. Tú lo que eres es tonta. Ese es el problema que tienes, que eres subnormal. Yo le doy un morreo y me saco el co** ahí. Te dice: ¿un piquito? Y tú se lo das y ahora te quejas. Tienes el c*** como una puerta, asquerosa", concluye el audio.

Desafortunadamente no es la primera ocasión en la que Hermoso es atacada por medio de redes sociales y, como ahora, también publicó estos insultos con la intención de evidenciar lo ocurrido.