Tochito bandera femenil: el nuevo grito de auxilio a la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Selección Nacional Femenil de flag football buscará clasificar a sus primeros Juegos Olímpicoscomo un equipo potencia a nivel mundial. De cara a Los Ángeles 2028, las mexicanas enfrentarán el gran reto de no rezagarse ante países que están invirtiendo para aumentar su rendimiento deportivo y competitividad.

Después de que el 5 de agosto de 2023 el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la incorporación del flag football al programa olímpico países como Japón, Gran Bretaña, Austria y España han invertido importantes sumas de dinero en infraestructura y formación de jugadoras para llegar como fuertes candidatos a la próxima justa veraniega. Esto se vio reflejado en el reciente Mundial de Finlandia donde el nivel ya no fue desequilibrado y los equipos históricamente débiles dieron una férrea pelea.

Caso contrario a la realidad de la Selección Mexicana cuyas integrantes aún desconocen de qué tamaño será el apoyo que recibirán por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Actualmente las jugadoras y entrenadores no cuentan con una beca deportiva, por lo que el presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA), César Barrera Sánchez, entabló pláticas con Ana Guevara, así como con el Comité Olímpico Mexicano (COM) para comenzar el ciclo rumbo a Los Ángeles y ser merecedores del apoyo público federal.

Sin embargo, después del anuncio de la llegada de Rommel Pacheco como el nuevo director de la Conade tendrán que volver a tocar la puerta para ser incluidos de acuerdo con los lineamientos de las Reglas de Operación.

“La realidad es que no tenemos acceso a los recursos suficientes para apoyar a todas nuestras jugadoras y personal foráneo, me encantaría poder apoyarlos. Tampoco le pagamos a los coaches, hoy no tenemos sueldos, no tenemos nada. Todos los que estamos en este proyecto con las selecciones nacionales lo hacemos por amor al arte. Tenemos el lema ‘piensa en el oro’, y eso es lo que nos sostiene”, explica Barrera Sánchez.

En su más reciente competencia, la selección nacional de flag football se convirtió en subcampeona del mundo al caer 31-18 ante Estados Unidos en el Mundial de Finlandia 2024 que se realizó del 27 al 30 de agosto último.

Para asistir a esta competencia donde se consiguió la medalla de plata las jugadoras y entrenadores que no viven en la Ciudad de México, que es donde se realizan las concentraciones de la selección, tuvieron que pagar sus gastos de traslados y alojamiento en la capital del país.

La FMFA no tiene la capacidad económica para cubrir los viáticos de las seleccionadas, aunque sí se encarga de pagar los gastos que implica viajar a las competencias internacionales. Lo hace gracias al apoyo de la iniciativa privada. Esto, sin olvidar que el flag football no es un deporte que ofrezca un sueldo a quienes lo practican en las ligas federadas del país. Las jugadoras deben trabajar o estudiar y al mismo tiempo mantenerse en el alto rendimiento.

El cuerpo técnico de la selección nacional está integrado por el head coach Fernando Alfaro, quien se hace cargo tanto del equipo femenil como del varonil. Luis Fernando Gutiérrez y Rodrigo Romero son los coaches defensivos, mientras que María Eugenia Huerta es la coach de la ofensiva.

César Barrera. "Necesitamos ayuda gubernamental". Foto: Especial

El head coach Alfaro tomó las riendas del equipo mexicano en 2018, desde entonces se ha enfocado en que los procesos de formación y selección de jugadores tenga mayor estructura, lo que se traduce en mejores resultados, sin dejar de lado que actualmente las jugadoras ya cuentan con una formación previa al formar parte de equipos importantes de universidades como la Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“México tiene buenos antecedentes en el flag football, es potencia, pero ahora los otros países le están metiendo estructura y dinero. Lo vimos en el reciente Mundial, el nivel es mayor; tenemos que enfocarnos en nuestra preparación de cara a Los Ángeles 2028”, explica.

El proyecto de la FMFA es claro: seguir reclutando jugadoras para aumentar la competencia interna y conseguir que sólo las mejores asistan a los torneos internacionales del ciclo olímpico.

En el flag football la clasificación a Los Ángeles 2028 será vía ranking. Todavía no está definido si serán ocho o 16 los equipos que participarán en la justa veraniega. Los países sumarán puntos para el ranking por cada competencia en la que participen. Al año cada selección asistirá a un torneo continental, y cada dos años a un Mundial, así como a los World Games.

En el ranking actual Estados Unidos es el líder con 4 mil 783 puntos, México es segundo con 4 mil 417 y Japón ocupa el tercer puesto con 3 mil 500 unidades.

A diferencia de otros deportes de conjunto donde el resultado depende de la integración del equipo y de que entre más partidos se jueguen con los mismos jugadores es mejor es el estilo de juego, este es un tema que al presidente de la FMFA no le quita el sueño.

“Lo que buscamos es darles la mayor experiencia a las jugadoras jóvenes al mismo tiempo que no se cambia la estructura del juego, no cambiamos nada, están las mejores del momento. Quien sea seleccionada cumplirá el papel que le pidamos, el juego es el mismo y los resultados nos acompañan”, dice Alfaro.

Por fin, una liga para mujeres

Como parte del proyecto de la FMFA, en noviembre de 2023 la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) anunció el nacimiento de la primera liga profesional de flag football femenil en México, la cual comenzará a finales de este año. La Flag Femenil LFA estará integrada por 10 equipos.

El flag football es una modalidad del futbol americano que se caracteriza por no permitir el contacto entre los jugadores sino que busca quitarle los “pañuelos” o “banderas” que cuelgan a los lados de la cintura de los participantes.

Es un deporte donde se enfrentan cinco contra cinco. En el campo siempre está un equipo que representa la ofensiva y uno a la defensiva. Las posiciones son el quarterback, corredor, receptor y back defensivo.

“Cuando llegué al flag football me encantó descubrir un deporte en el que me sentí invitada e incluida. Soñábamos con tener equipos donde jugar, con llegar a la selección nacional; luego con una liga profesional, después llegó la noticia de los Juegos Olímpicos y representar a nuestro país. Estoy orgullosa de formar parte de este grupo de mujeres que seguimos rompiendo techos de cristal”, sentencia Rebeca Landa de 33 años, una de las jugadoras más experimentadas con las que cuenta la selección femenil.

Landa inició su carrera en el flag football apenas cumplió la mayoría de edad. Su amor por el “tochito bandera” llegó gracias al futbol americano y las ganas de practicarlo, mismas que fueron frenadas porque le dijeron que “no era un deporte para niñas”.

Cuando descubrió esta modalidad se sintió como pez en el agua y nunca lo dejó. Su papel como veterana en el equipo mexicano es como una de las líderes, ayuda a las jugadoras más jóvenes a integrarse rápidamente al estilo de juego, parte importante dado que ocho de las 12 recientes subcampeonas del mundo son novatas.

De acuerdo al sistema que maneja la FMFA para dotar de jugadores a las selecciones nacionales tanto varonil como femenil y continuar con la competitividad los cambios de participantes son muchos cada vez que los equipos asisten a un torneo internacional. De 2018 a la fecha, sólo cuatro jugadoras han repetido en las convocatorias: Rebeca Landa, Ana Rojano, Silvia Contreras y Diana Flores.

Deporte incluyente

En México la llegada del flag football al país data de los años 70 y poco a poco se fue adueñando de las calles, parques y escuelas hasta convertirse en un deporte federado. Actualmente, la FMFA cuenta con 200 mil afiliados de los cuales el 70% son mujeres.

De acuerdo con Rebeca Landa para jugar flag football no se necesitan cualidades físicas específicas, pues además de tratarse de un deporte barato es un espacio inclusivo. Lo pueden practicar niños, jóvenes y adultos sin importar la estatura o el peso. Y detalla:

Cuando ganamos la medalla de oro en los World Games 2022 en el equipo había cuerpos chaparritos, delgados, había cuerpos más llenos, altos, flacos; de todo. Hay jugadoras de mucha potencia en piernas, de potencia en brazos, jugadoras rápidas, otras no tanto, pero con mucha inteligencia, muy buenas manos, buenos reflejos, entonces todas las cualidades realmente son bienvenidas en el flag football. Es un deporte que es para todos.

Para poder ser elegible y formar parte de la selección nacional las jugadoras deben estar inscritas en una liga de las 34 asociaciones deportivas afiliadas a la FMFA. Posteriormente, se hace una selección estatal que participa en el torneo nacional que se celebra cada año en noviembre donde

coaches y reclutadores eligen a las mejores 120 participantes para que compiten entre ellas hasta reducir el número a 12 seleccionadas.

Al ser elegidas, las jugadoras deben cumplir las reglas que establece la FMFA. Ya no pueden jugar en equipos mixtos ni en franquicias que no estén afiliadas a la federación, sólo pueden practicar determinadas horas a la semana, mismas que deben grabar sin falta para enviar los videos a los entrenadores y así comprobar su actividad diaria.

Además de combinar el entrenamiento de campo y gimnasio están obligadas a asistir a sesiones de terapia psicológica y nutricional. La FMFA incluso supervisa el tipo de contenido que las seleccionadas suben a las redes sociales, para cuidar los acuerdos con patrocinadores.

La selección femenil se reúne tres días al mes para entrenar en conjunto, durante ese lapso las prácticas rondan las 10 horas diarias. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, de romper o no cumplir con las normas las jugadoras son sustituidas por las siguientes que están en la lista.

“Para estar en la selección hay limitaciones y son estos detallitos y el esfuerzo que luego la gente no ve o no se da cuenta. Tenemos que acatar ciertas reglas y la verdad es que las nuevas integrantes son jugadoras que están dispuestas a pagar el precio y que son muy profesionales. Eso se reflejó en el gran resultado que tuvimos en el Mundial”, cuenta Rebeca Landa.

Landa. Romper techos de cristal. Foto: Facebook/Rebeca Landa

El equipo conformado por Ángela Funes, Tania Rincón, Shantal Bravo, Valery Carranza, Ana Rojano, Andrea Martínez, Rebeca Landa, Elizabeth Bourde, Silvia Contreras, Victoria Chávez y Diana Flores son las subcampeonas del Mundial de Finlandia 2024.

Que México se encuentre en la élite del flag football no ha sido fácil, pues se ha trabajado desde la primera presea internacional obtenida en 2004. Posteriormente, el equipo mexicano levantó el oro en los Mundiales de 2008 y 2012.

Los buenos resultados continuaron con el bronce en Miami en 2016 y la plata en el Mundial de Israel 2021, sin olvidar la histórica victoria en los World Games —a estos sólo asisten las ocho mejores selecciones del mundo— en Birmingham, Alabama en 2022, donde se llevaron el oro al vencer a Estados Unidos. Fue el momento donde los patrocinadores y el público mexicano comenzó a seguirlas muy de cerca.