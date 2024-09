Faitelson da última despedida a André Marín a través de una carta (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A prácticamente una semana del fallecimiento del periodista deportivo André Marín, su compañero en TUDN y TV Azteca, David Faitelson, le dedicó un emotiva carta a través de sus redes sociales.

“Última carta a André Marín…´Donde quiera que estés, estarás mejor…´. Muchas gracias a Alex Hinojosa y a Armando Morales por este gran homenaje al entrañable amigo y colega André Marín…”, compartió Faitelson en una publicación acompañada de un video con una duración de 4:37 minutos.

"Hola André, hola flaco. Ayer, después de muchas noches de no poder dormir, al fin pude soñar contigo. Bueno, la verdad no sé, no estoy seguro de que fueras tú. Y es que no te parecías en nada al André de los últimos días, Para empezar, no vi la silla de ruedas, tampoco tenías a tu lado el tanque de oxígeno y sobre todo tu rostro no estaba fruncido por el dolor", inicia el video, el cual va acompañado de la voz de Faitelson y de imágenes de André Marín en distintas etapas profesionales y personales de su vida.

"No recuerdo muy bien que sucedía en el resto del sueño, por más que me esfuerce, la idea, de pronto, se desvanece. Quiero contarte que ha pasado poco tiempo, pero ya te extrañamos. Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas me parece una gran pesadilla. Quiero despertar de ella y volverte a ver, luego entiendo que eso será imposible".

Incluso en un fragmento del video, Faitelson hace mención de la familia de Marín, especialmente de André Junior, de quien explica que ha llorado todos los días tras la muerte de su padre, sin embargo, está seguro que con los valores que le inculcó el matrimonio Marín podrá salir adelante pese a la situación.

"Bueno, André, me tengo que ir, tengo que volver al estudio y sentarme ante tu silla vacía, entre el frío de las luces y las cámaras, no estás más ahí, pero te siento aquí, en el corazón, porque sé que nunca te has ido y nunca te irás. ¡Ah! Y de noche volveré a cerrar los ojos, seguro te veo por ahí, cuídate", concluye la carta.

Última carta a Andre Marín…

“Donde quiera que estés, estarás mejor…”.

Muchas gracias a Alex Hinojosa y a Armando Morales por este gran homenaje al entrañable amigo y colega Andre Marín…@andremarinpuig pic.twitter.com/usj6Ta7dGa — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 23, 2024

Desde 2020, previo a la pandemia por la covid-19, Marín se contagió de una bacteria llamada Clostridium Difficile (suele denominarse C. difficile o C. diff.), la cual provoca diarrea acuosa (de 10 a 15 veces al día); calambres y dolor en el vientre, que pueden ser intensos; frecuencia cardíaca acelerada; deshidratación; fiebre; náuseas; aumento del recuento de glóbulos blancos; insuficiencia renal; pérdida de apetito; abdomen hinchado; pérdida de peso y sangre o pus en las heces.

El pasado 9 de septiembre, David Faitelson, compañero en TUDN de André Marín, realizó una publicación en X para informar acerca de su estado de salud.

"La esposa de André Marín me ha permitido compartirles lo siguiente: André se contagió de unas bacterias muy agresivas hace más de 2 años que lo llevaron a estar muy grave. Salió adelante con buen pronóstico, pero, lamentablemente, hace unos meses estas bacterias despertaron y volvieron a hacer mucho daño, al grado que le destruyeron prácticamente todo el tejido pulmonar.

"Por lo que se sometió a múltiples estudios que determinaron que necesitaba un trasplante doble de pulmón a la brevedad. Gracias a Dios todo salió muy bien y está recuperándose favorablemente. En el mejor hospital y con las mejores manos que pueden hacer este tipo de procedimientos. Agradecemos a toda la gente que nos apoyó donando su sangre y plaquetas ya que un procedimiento de este tipo lo requiere con urgencia. Pronto estará de vuelta para hacer lo que más le gusta que es hacer su trabajo", escribió Faitelson.