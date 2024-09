Entrenador de tiro con arco en Sinaloa es despedido por no afiliarse a la World Archery México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El entrenador de tiro con arco, Vicente López Alvarado quien era el encargado de un grupo de 25 niños en el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde) denuncia que fue despedido injustificadamente por no quererse afiliar a la World Archery México, federación que fue creada ilegalmente bajo el respaldo de Ana Guevara.

López Alvarado también funge como presidente de Asociación de Tiro con Arco del Estado de Sinaloa A.C, como parte de la Federación Mexicana de Tiro con Arco (Femeta) razón por la cual fue invitado a afiliarse a la nueva federación (World Archery México) y al negarse comenzaron las represalias en su contra.

El director de Alto Rendimiento del Isde, Daniel Castro Rojo le informó al entrenador que entre las razones del despido estaban que él cobraba una cuota ilegal a los padres de familia, que no tenía resultados deportivos y que malversó 1.9 millones de pesos.

“Desafortunadamente (Castro Rojo y yo) no somos de la misma corriente política de las federaciones deportivas, sabemos que actualmente hay dos federaciones y se están disputando quién va a regir o no. Como él es amigo del otro grupo planearon todo, el despido ahí está, pero también me están difamando, sacan una nota tendenciosa y dan a entender que mal usé dinero y que no hay resultados.

“Me llegó la invitación, pero yo no me quise afiliar con ellos y entonces Daniel Torres Rojo me dijo: ‘tú estás obstruyendo la creación de una asociación deportiva’. A lo que respondí: ‘tú me estás despidiendo por una razón que nada tiene que ver con mi desempeño como entrenador”, cuenta el entrenador López Alvarado en entrevista con Proceso.

El entrenador asegura que tiene todas las pruebas y la comprobación del dinero que ha entrenado a la asociación estatal, mismos que fueron entregados en tiempo y forma. “Todo ese dinero ya se lo comprobé, pero todo esto es para hacerme quedar mal. No tienen manera de comprobarme el mal uso de los recursos”, sentencia.

Ante el despido injustificado los padres de familia se reunieron el 23 último con Castro Rojo para exigirle razones convincentes que lo llevaron a tomar la decisión de destituir a López Alvarado, pues le aseguraron que el entrenador nunca les pidió una cuota obligatoria y que sus hijos están creciendo deportivamente bajo su mando.

Asimismo, los padres emitieron un comunicado de prensa donde exigen sea aclarada la situación y deje de inculparse al entrenador por acciones que no cometió. El documento va firmado por los 25 padres de familia de los niños que integran el “semillero del Isde” que van de los 10 a los 13 años de edad.

El conflicto del tiro con arco

En julio de 2023 la Femeta fue desconocida por la World Archery con base en dos mentiras creadas por Ana Guevara: que la expresidenta Effy Sánchez estaba en la cárcel y que existía un crédito fiscal que volvía inoperable a la federación. De esa forma se creó una nueva federación llamada World Archery México dirigida por Gabriel Ramos, el empresario beneficiado durante el sexenio con contratos millonarios para operar eventos nacionales e internacionales.

Con la inminente salida de Ana Guevara y la llegada de Rommel Pacheco a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la World Archery México -que se creó ilegalmente con base en mentiras de Guevara- se quedará sin respaldo, y será una federación que no podrá operar porque no es reconocida por el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme).

Por ello la Femeta anunció recientemente que emprenderá acciones administrativas para que en la nueva gestión se le escuche y se desconozca a la World Archery México.