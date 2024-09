México gana la Homeless World Cup en la rama femenil y varonil (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 28 de septiembre el futbol mexicano llegó a lo más alto de la Homeless World Cup (Copa del Mundo de personas sin hogar), pues tanto el representativo femenil como el varonil conquistaron su respectivo primer lugar.

La Copa del Mundo de esta edición se disputó por primera ocasión en Seúl, Corea del Sur, así como en el continente asiático. En la rama femenil hubo 16 selecciones, mientras que en la varonil compitieron 36.

La Selección Mexicana femenil se midió en la final ante Rumania. Después de un primer tiempo muy equilibrado que terminó 1-1, las mexicanas aceleraron el ritmo en el complemento, donde dominaron la tenencia del balón, así como las oportunidades creadas de ataque. El marcador final fue de 5-2.

Con este triunfo, la Selección Mexicana femenil conquistó su noveno título mundial, el cual, además, fue consecutivo. Desde 2012 el representativo nacional ha ganado la Homeless World Cup (2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2023, 2024). Dentro del ranking de la categoría, México ostenta la primera posición y es la selección más ganadora.

And that does it! ?? Romania threatened a comeback, but Mexico gain a three-goal cushion with a clinical finish, putting them on course to defending the Women's Homeless World Cup title. ???? #Seoul2024HWC #passforhome #homegame pic.twitter.com/bdcYJGdVmH

En cuanto a la Selección Mexicana varonil, ésta derrotó a Inglaterra 6-5 con un gol en los últimos segundos. Cuando el juego parecía que iba a ir a los penaltis, el jugador Alan Eduardo Posada Salas le dio la victoria a su equipo, desviando un remate que superó a un jugador de Inglaterra en el borde del área antes de rematar el gol de la victoria ante el portero inglés.

En esta categoría, México también ostenta el lugar número uno en el ranking. Con la victoria ante los ingleses el representativo mexicano sumó su quinto título en la Homeless World Cup (2015, 2016, 2018, 2019, 2024); es la selección más ganadora en la categoría.

You could not have scripted a tighter, more thrilling final! ??



Mexico flick the ball into the net in the dying seconds of the match to clinch a 5-6 win and the Men's Homeless World Cup 2024 title. ????#Seoul2024HWC #passforhome #homegame pic.twitter.com/rPtCZQcsWj — Homeless World Cup (@homelesswrldcup) September 28, 2024