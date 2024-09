Sergio “Checo” Pérez "responde" a rumor sobre su retiro de la Fórmula 1

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sergio “Checo” Pérez no ha tenido una buena temporada en lo que va de la Fórmula, pues actualmente se ubica en el octavo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos con 144 puntos. Esto ha traído como consecuencia que sea señalado por un bajo rendimiento.

El periodista británico Joe Saward aseguró que el Checo podría anunciar su retiro del máximo circuito del automovilismo en el Gran Premio de México, el cual se realizará el próximo domingo 27 de octubre, a las 14:00 horas, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Un rumor interesante en Singapur fue que Pérez y Red Bull han acordado un plan que lo llevará a anunciar su retiro en México, dándole una salida más suave que ser despedido, lo que sería menos doloroso para las ventas de Red Bull en América”, dijo Saward.

Este día, el piloto de 34 años compartió en sus redes sociales un fragmento de la película The Wolf of Wall Street (El lobo de Wall Street), donde Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, niega que va a dejar su compañía ante los supuestos rumores de su retiro. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Red Bull ni del piloto mexicano.

A falta de seis carreras por delante, así marcha el Campeonato Mundial de Pilotos (primeros ocho lugares):

Max Verstappen (Red Bull) - 331 puntos Lando Norris (McLaren) - 279 Charles Leclerc (Ferrari) - 245 Oscar Piastri (McLaren) - 237 Carlos Sainz (Ferrari) - 190 Lewis Hamilton (Mercedes) – 174 George Russell (Mercedes) - 155 Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) - 144

Campeonato Mundial de Constructores