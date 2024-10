Murió Dikembe Mutombo, exbasquetbolista de la NBA, a los 58 años

(France 24).- El estelar basquetbolista congoleño-estadunidense Dikembe Mutombo, reconocido como uno de los mejores jugadores defensivos de la historia de la NBA, falleció este día a los 58 años, anunció la NBA.

Dikembe Mutombo, ocho veces All-Star de la NBA y miembro del Salón de la Fama, falleció rodeado de su familia después de una batalla contra el cáncer cerebral, reveló la liga.

"Mutombo era simplemente más grande que la vida", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver, sobre el miembro del Salón de la Fama de 2,18 metros de estatura, en un comunicado.

Mutombo, que jugó 18 temporadas en la NBA, trabajó incansablemente para mejorar las condiciones de vida en su natal República Democrática del Congo a través de su fundación personal.

Esos esfuerzos, que incluyeron donar millones de dólares de su fortuna personal para ayudar a construir un hospital en las afueras de Kinshasa, le valieron múltiples elogios humanitarios, incluido el Premio al Servicio Voluntario del presidente de Estados Unidos.

"Era un humanitario en su esencia", dijo Silver, que a menudo viajaba junto a Mutombo en su trabajo como Embajador Global de la NBA.

"Le encantaba lo que el baloncesto podía hacer para tener un impacto positivo en las comunidades, especialmente en su natal República Democrática del Congo y en todo el continente africano", dijo Silver.

