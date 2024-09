Preocupa el estado de salud del comentarista André Marín; urgen donadores de sangre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comentarista deportivo André Marín volvió a causar preocupación por su estado de salud, pues se dio a conocer que está internado en el Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad, en Monterrey, y que necesitan donadores de sangre, por lo cual diversas personalidades del futbol mexicano se dieron a la tarea de pedir apoyo para su colega.

Clubes de la Liga MX como América, Pumas, Rayados, Pachuca y el comentarista de TUDN David Faitelson se unieron para difundir la solicitud de apoyo para André Marín.

Gracias por su apoyo ?? pic.twitter.com/S5Yg4qR0dB — Andre Marín (@andremarinpuig) September 5, 2024

Además de los equipos, la Selección Mexicana también compartió el comunicado a través de redes sociales. La donación se solicita en Monterrey en el Hospital Muguereza de Alta Especialidad.

En los últimos años, la salud de André Marín se vio mermada debido a que se contagió de una bacteria Clostridium Difficile, por lo tanto, tuvo que poner una pausa laboral que lo alejó de las transmisiones televisivas.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, dijo Marín en una entrevista con Javier Alarcón.