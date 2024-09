¿Quién es Ángel Camacho?, el paranadador mexicano que ganó tres medallas en los Juegos Paralímpicos

Ángel Camacho, paranadador de 19 años, conquistó tres medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024: una de plata y dos de bronce, siendo el paratleta de la delegación mexicana con mayor número de preseas en esta justa veraniega. Estos metales se suman al bronce que ganó en Tokio 2020. Con esos logros nadie pensaría que cuando el oriundo de León, Guanajuato estaba aprendiendo a nadar hace seis años tenía miedo de ahogarse; el agua se convirtió en su hábitat.

Ángel de Jesús Camacho Ramírez nació con la condición del Síndrome de Hanhart, el cual se caracteriza por la ausencia en grado variable de porciones distales de una o más extremidades, junto con micrognatia. En el caso de Ángel se presentó con la ausencia de sus piernas y manos.

Ángel, hijo menor del matrimonio entre Jesús Camacho y Francisca Ramírez, encontró en su padre y madre, así como en sus tres hermanos y hermana un trato lleno de amor, pero que, al mismo tiempo, jamás lo hizo sentirse menos.

“Jugar a las canicas y con los tazos con mis amigos de la cuadra me ayudó a adquirir confianza en mí mismo. Sabía que era diferente, que tenía una discapacidad, mi mamá me explicó que nací sin manitas y piecitos, pero no significaba que no pudiera ser feliz. Mi familia siempre ha sido un pilar para mí. Antes y ahora hay personas que me señala o susurran entre ellas, pero esas situaciones no me han afectado”, dice Ángel.

El pequeño comenzó a ir a una fundación donde recibió terapia ocupacional y de lenguaje. Ahí mismo obtuvo sus primeras prótesis de pierna y a los tres años caminó por primera vez. Sus pasos se volvieron más fuertes, nada lo detenía. Además de salir a jugar e ir a la escuela encontró una pasión, dibujar a lápiz; actualmente cursa la carrera de expresión gráfica digital.

“Al principio, cuando comencé a usar mis prótesis me daba miedo caerme, pero mi familia me impulsó para intentarlo. La primera ocasión que las iba a usar le dije a mi mamá: ´¿Y si me caigo?´, su respuesta fue que ella me levantaría y que si me volvía a caer me volvería a levantar”, narra el paratleta.

La vida de Ángel cambió el 28 de diciembre de 2017, el día de su cumpleaños. Su papá fue a un café internet y se percató que el dueño del lugar no tenía uno de sus pies. El señor Camacho le contó que su hijo no tenía sus cuatro extremidades. La respuesta del locatario fue determinante: Él practicaba natación adaptada y le recomendó que llevara a su hijo para que funcionara como terapia.

“Un mes después estaba en una alberca. Aunque las cosas no fueron sencillas, pues nunca había nadado, ni siquiera sabía flotar. Al principio pensaba que iba ahogarme. Después, aprendí a nadar y al lograrlo comprendí más que nunca que podía lograr todo lo que me propusiera. Tenía 13 años, pero ya tenía una meta: Ganar una medalla olímpica”.

De 2018 a 2021, Ángel ganó 17 medallas (14 oros, 2 platas y 1 bronce) en las Paralimpiadas Nacionales. En junio de 2021, acudió al que considera su primera gran evento a nivel internacional, la Serie Mundial de Paranatación de Berlín, ahí, se colgó seis preseas (5 oros en 200 m libres, 100 m libres, 50 m libres, 150 m combinado, 50 m dorso y 1 bronce en 50 m pecho), además, ganó su boleto a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

"Hay personas que nacen teniéndolo todo, pero hay otros que se esfuerzan para llegar hasta allí"



¡Medalla de bronce amigos!??



Tercera medalla para México en @Paris2024, estoy muy feliz y contento de poder obtener este gran resultado, muchas gracias por todo su apoyo. ???????????? pic.twitter.com/25v3R09fCR — Ángel Camacho ???? (@angelcamachomx) August 30, 2024

A la justa veraniega acudió con 16 años, siendo el paradeportista más joven de la delegación mexicana. Su primera aventura olímpica no pudo tener mejor inicio, pues ganó el bronce en la prueba de dorso 50 metros S4. También participó en cuatro finales: 100 m libres (4to lugar), 150 m combinado (9no), 200 m libres (5to), 50 m libres (4to). Tras haber subido al podio, Ángel quiso más.

A mis 16 años me convertí en el deportista más joven de la delegación nacional ???? en participar en los Juegos Paralímpicos @Tokyo2020. Mis primeros juegos donde obtuve medalla de bronce ??. Un sueño hecho realidad. #Paraswimming #paranatación pic.twitter.com/WDwFZGFS4w — Ángel Camacho ???? (@angelcamachomx) December 4, 2022

Los entrenamientos de lunes a sábado, con dos sesiones (de cuatro horas cada una) en la alberca y una (de dos horas) en el gimnasio se convirtieron en una rutina para aspirar por una nueva meta: Convertirse en el paratleta mexicano con mayor número de medallas ganadas en la historia.

En los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023 ganó 2 oros (50 m dorso y 200 m libres) y 2 platas (100 m libres y 50 m pecho). Mientras que en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 se colgó dos oros (50m dorso y 150m combinados), así como una plata (relevo mixto 4×50 libres).

“Nací sin mis manos y sin mis piernas, pero tengo un corazón y una mentalidad muy grande para conseguir todo lo que me proponga. Soy una persona muy terca y eso es lo que se necesita para ganar medallas”, señala el paranadador.

En París 2024, Ángel subió al podio en tres ocasiones, convirtiéndose en el paratleta de la delegación mexicana que más veces lo hizo en los presentes Juegos Paralímpicos. Ganó la medalla de plata en la prueba de dorso 50 metros dorso S4 y dos bronces, en 100 metros libre S4 y en 150 metros SM4. En la prueba de 50 metros libre quedó en quinto lugar y en la de 200 metros libre terminó en cuarto.

¡L E Y E N D A!??????



Ángel Camacho conquista la presea de plata en los 50m dorso S4 para conseguir así su tercera medalla en estos Juegos Paralímpicos de #Paris2024... ¡ORGULLO MEXICANO!??



EN VIVO: https://t.co/mR2M1kHe2E pic.twitter.com/3ifixBq6yu — Claro Sports (@ClaroSports) September 7, 2024