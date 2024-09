Descalifican a paratleta a 10 metros de la meta por ayudar a su guía en los Juegos Paralímpicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La paratleta española Elena Congost, quien llegó en la tercera posición en el paramaratón en los Juegos Paralímpicos de París 2024, fue descalificada de la competencia, pues a 10 metros de la meta soltó por un instante la cuerda con su guía, pues éste estaba a punto de irse al suelo por los calambres.

De acuerdo al reglamento guía y paratleta no pueden soltar la cuerda que les une a lo largo de los 42,195 metros, por lo que la española que ganó la plata en Londres 2012 en la prueba de los 1500 m y el oro en Río 2016 en paramaratón, fue descalificada

Elena Congost volvió hace unos meses tras un parón donde ha sido madre de cuatro niños.



Hoy ha terminado tercera, pero ha sido descalificada.



Ella ha priorizado ayudar a su guía al llegar a meta.



Estamos Inmensamente orgullosos de Elena y de Mia. #teamEspaña ?? pic.twitter.com/7z3WtGeZig — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) September 8, 2024

"Me gustaría que todo el mundo sepa que no me han descalificado por hacer trampas, sino que me han descalificado por ser persona y por un instinto que te sale cuando alguien se está cayendo y es ayudar o aguantarlo", dijo Congost entre lágrimas al conocer la descalificación porque la cuerda se suelta cuando va a ayudar a su guía.

??Elena Congost: "No me han descalificado por hacer trampas sino por ser persona y ayudar a mi guía"



Había ganado el bronce, pero la descalifican del maratón por soltarse un segundo de la cuerda que le une a su guía al intentar ayudarle para que él no se cayese #Paris2024 pic.twitter.com/rmbMLlArwD — MARCA (@marca) September 8, 2024

"Estoy destrozada, la verdad, porque tenía la medalla. Estoy súper orgullosa de todo lo que he hecho y al final me descalifican porque a 10 metros de meta porque dejo ir la cuerda un segundo porque una persona a mi lado se va de morros al suelo y vuelvo a coger la cuerda y entramos a meta", explicó.

"La siguiente atleta viene a tres minutos de mí, o sea, que ha sido un acto reflejo de cualquier humano, aguantar a una persona que a tu lado se está cayendo. Cuando no hay ningún tipo de ayuda, ningún tipo de beneficio y cuando se ve claramente que yo me paro en seco, por esa situación. Pero sólo dicen que he soltado la cuerda un segundo y como la he soltado pues ya está, no hay vuelta atrás. No entiendo que nadie pueda razonar ni entender la situación, que no es por hacer trampa, que no es para arrastrar un atleta", señaló la española.

La paratleta, además de mostrarse preocupada por haber perdido la oportunidad de ganar la medalla de bronce, también dijo sentirse preocupada porque se quedará sin beca al no haber conseguido subir al podio.