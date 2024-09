David Faitelson revela información sobre el estado de salud de André Marín

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de redes sociales, el comentarista deportivo David Faitelson compartió una actualización sobre el estado de salud de André Marín, su compañero en TUDN.

Faitelson aseguró que Marín quien, en días recientes, tuvo complicaciones con su estado de salud y fue internado de urgencia en un hospital de Monterrey, pronto volverá a los programas y también agradeció a quienes apoyaron en la donación de sangre que solicitaron.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter) Faitelson narró la situación que ha vivido André Marín en los últimos años, y confirmó que unas bacterias causaron un importante daño, destruyendo el tejido pulmonar.

"La esposa de André Marín me ha permitido compartirles lo siguiente: André se contagió de unas bacterias muy agresivas hace más de 2 años que lo llevaron a estar muy grave. Salió adelante con buen pronóstico, pero, lamentablemente, hace unos meses estas bacterias despertaron y volvieron a hacer mucho daño, al grado que le destruyeron prácticamente todo el tejido pulmonar.

"Por lo que se sometió a múltiples estudios que determinaron que necesitaba un trasplante doble de pulmón a la brevedad. Gracias a Dios todo salió muy bien y está recuperándose favorablemente. En el mejor hospital y con las mejores manos que pueden hacer este tipo de procedimientos. Agradecemos a toda la gente que nos apoyó donando su sangre y plaquetas ya que un procedimiento de este tipo lo requiere con urgencia. Pronto estará de vuelta para hacer lo que más le gusta que es hacer su trabajo", escribió Faitelson.

En los últimos años, la salud de André Marín se vio mermada debido a que se contagió de una bacteria Clostridium Difficile, por lo tanto, tuvo que poner una pausa laboral que lo alejó de las transmisiones televisivas.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, dijo Marín en una entrevista con Javier Alarcón.