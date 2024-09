Policía que arrestó a Tyreek Hill, jugador de los Dolphins, es investigado y separado de su cargo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que el jugador de los Miami Dolphins, Tyreek Hill se vio involucrado en un altercado con la policía que terminó con el receptor esposado a las afueras del Hard Rock Stadium, el Departamento de Policía de Miami-Dade informó este domingo que comenzó una investigación y puso en licencia administrativa a uno de los oficiales involucrados.

”Tras el incidente que involucró a Tyreek Hill hemos iniciado una investigación de Asuntos Internos para asegurar una revisión exhaustiva del asunto. Uno de los oficiales involucrados en el incidente ha sido asignado a tareas administrativas mientras se lleva a cabo la investigación”, escribió Stephanie Daniels, directora del Departamento de Policía de Miami-Dade, en el comunicado.

De acuerdo a los reportes, Hill fue arrestado por conducir a exceso de velocidad mientras se dirigía al Hard Rock Stadium para disputar el partido de los Miami Dolphins, equipo donde milita, ante los Jacksonville Jaguars en el duela de la semana 1 de la temporada 2024 de la NFL.

El hecho, que ocurrió a un par de calles del estadio de los Dolphins y el video rápidamente se viralizó en redes sociales. En ellos se aprecia que las fuerzas policiales sometieron agresivamente a la superestrella de la NFL, se ve al receptor tirado en el suelo con los brazos en la espalda, mientras lo rodean cuatro oficiales, uno de ellos lo está esposando.

“Hemos solicitado una revisión inmediata de todos los detalles relacionados con el incidente y también estamos revisando las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales disponibles”, agregó Daniels en el comunicado.

Hill alcanzó a llegar para debutar con la franquicia en la temporada 2024 en el juego en que Miami superó 20-17 a Jacksonville, incluso tuvo una destacada actuación en el partido, donde sumó 130 yardas por recepción y una anotación, la cual celebró con ayuda de un compañero simulando el momento en el que fue esposado.

Tyreek Hill at 10:30am vs Tyreek Hill at 3:15pm pic.twitter.com/Zmx1ce4MP1 — King of Phinland???? (@KingOfPhinland) September 8, 2024

Miami Dolphins star Wide Receiver Tyreek Hill speaks on being arrested hours before kickoff for a driving violation outside Hard Rock Stadium in Miami and hearing the police officer was put on administrative leave after altercation. pic.twitter.com/wAv2hkcIWX — VideoMixtape.com (@VideoMixtape_) September 8, 2024