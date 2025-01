"Kun" Agüero llama “basura” a arbitro y lo acusa de favorecer a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras el partido de cuartos de final de la Kings World Cup Nations, el presidente y capitán de la Selección Argentina en el torneo, Sergio “Kun” Agüero, acusó al arbitraje de favorecer a la Selección Mexicana, para lograr el pase a semifinales.

Este torneo se realiza en una liga de fútbol 7 compuesta por 16 equipos presididos por futbolistas y streamers de internet de todo el mundo, basada en la que lanzó el futbolista Gerard Piqué, a finales de 2022, y se rige por reglas que no forman parte de las regulaciones internacionales de la FIFA, con el objetivo de añadirle dinamismo y entretenimiento a los partidos, según sus organizadores.

En el partido de cuartos de final, la selección argentina cayó eliminada a manos de México en una tanda de penales “shootouts” –característicos de este formato–, al haber quedado empatados con dos goles cada uno, después de que se le anuló un gol al “Kun”.

Previamente, el mexicano Rubens Sambueza le propinó un pisotón al capitán argentino quien, pese al contacto, se levantó y continuó disputando la jugada, venciendo al arquero Antonio Monterde con un potente disparo, pero el marcador no cambió ya que se pidió la revisión del VAR –por la falta del mexicano– y el gol fue anulado.

La derrota de Argentina desató la furia de Agüero, quien señaló al árbitro como responsable del resultado, asegurando que inclinó todo el partido a favor del Tri, pese a que el árbitro aseguró que no fue su decisión marcar la faltas que cometió Sambueza.

“Es una basura el árbitro, aparte es la peor mierda (sic) que hay en la Kings League. Es una basura, lo peor es que dice: ‘Yo no lo quise cobrar, el VAR me llamó’, pero le dijo que era el árbitro y que cobrara, y me dice: ‘Yo lo hubiera seguido porque se levanta y sigue’, reclamó el jugador.

???#KingsLeague | ÚLTIMA HORA ??



?? Sergio ‘Kun’ Aguero culpa al arbitraje en la derrota de Argentina contra México



??? “Es una basura el árbitro, es la peor mierda que hay en la Kings League… (sobre el gol anulado) lo peor dice ‘yo no lo quise cobrar, el VAR me llamó’… el… pic.twitter.com/7uPHBueJM7 — EL TRONO (@ElTronoKL) January 9, 2025

El jugador continuó sus ataques: “lo peor es que no sabía ni qué contestar porque no tenía ni idea de cómo tocar un silbato. Con el perdón de los ciegos, un ciego lo hubiera visto mejor, más enano que yo, lo veo y es una basura”, sentenció.

LA CALENTADA DEL KUN AGÜERO CON EL ÁRBITRO



MUY ENFADADO ????????



"Un ciego dirige mejor"#KingsLeague #KingsWorldCupNations pic.twitter.com/cI6pV7wDuv — Universo Kings League (@UniversoKingsL) January 9, 2025

El domingo 12 de enero se jugará la final del torneo, que se disputará entre las selecciones de Brasil y Colombia en el Allianz Stadium en Turín, Italia, casa del Juventus.