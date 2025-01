“El Vasco” Aguirre estuvo a punto de renunciar a la Selección, esta es la razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Javier “El Vasco” Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, estuvo cerca de abandonar su cargo tras la renuncia de Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez como presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Durante la conferencia de prensa previa a los partidos amistosos ante el Internacional de Porto Alegre y River Plate, que se jugarán el 16 y 21 de enero respectivamente, Aguirre confesó que el cambio en la estructura del proyecto lo llevó a replantear su continuidad al frente del equipo.

Sin embargo, tras conversaciones con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y alto comisionado de la FMF; Duilio Davino, director de selecciones nacionales, e Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, decidió mantenerse en el puesto.

“Pensé en renunciar y Juan Carlos me dijo 'que ni se te ocurra, es un tema de otra índole'. Aquí estoy, sigo con la misma ilusión, me da tristeza, porque me parecía una decisión que podía ayudarnos a todos. Sé las reglas del juego, las no escritas, los códigos, convivo con ellas, lo he visto todo o casi todo”.

“El plan ya estaba hecho, pero no se ha tocado nada. (…) La certidumbre es la misma, me reuní con Mikel, Ivar y Davino, el mensaje era de los dueños hacia mí, que todo seguía igual, trabajando, sin perder tiempo. Estos juegos son de preparación. Estamos intentando elegir a los mejores jugadores”, afirmó el entrenador.

Aguirre también aprovechó la oportunidad para confirmar la negativa de los clubes de la Liga MX de ceder jugadores para la gira en Sudamérica, a pesar de que se había aprobado que la Jornada 2 del Clausura 2025 se jugara sin seleccionados.

“Yo quería someter a los jugadores a otro ambiente, a un ambiente al que no están acostumbrados, cómo se comportan. En principio fue una buena idea, de hecho, la asamblea aprueba jugar la Jornada 2 sin seleccionados. Después del revés, vemos que no se toca el tema en la siguiente asamblea, no hay manga abierta, los entiendo, tenían argumentos. Duilio le echó ganas cabildeando, armamos una selección que es capaz”, explicó Aguirre.

"El Tri" se medirá ante el Internacional de Porto Alegre el próximo jueves 16 de enero a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México y el 21 hará lo propio ante el River Plate.