FIFA veta y multa a dirigente venezolano con casi un mdd por irregularidades financieras

ZURICH (AP).- La FIFA suspendió a un funcionario del futbol venezolano de ejercer este deporte durante cinco años por irregularidades financieras y lo multó con casi un millón de dólares.

Manuel Álvarez era secretario general de la Federación Venezolana de Futbol cuando su conducta permitió la “apropiación indebida y mal uso” de su dinero y del de la FIFA, dijo el organismo mundial del futbol al anunciar el veredicto el viernes por la noche.

El comité de ética de la FIFA también acusó a Álvarez de violar el “deber de lealtad” y los “deberes generales” de su código.

La FIFA, que aporta al menos dos millones de dólares anuales a las 211 federaciones miembro, no dio detalles sobre la irregularidad financiera. El veredicto puede ser apelado. No está claro cómo podrá la FIFA hacer efectivo el pago de la multa si Álvarez no regresa al futbol.

Venezuela es el único miembro del grupo de 10 naciones de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Futbol) de federaciones sudamericanas que nunca se ha clasificado para jugar en la Copa Mundial masculina.