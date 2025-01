Eagles vencen 28-22 a Rams y disputarán el campeonato de la NFC (Video)

FILADELFIA (AP) — Saquon Barkley corrió a través de la nieve para anotar touchdowns de 78 y 62 yardas y terminó con 205 yardas terrestres, Jalen Hurts tuvo un acarreo de anotación de 44 yardas y los Eagles de Filadelfia se mantuvieron firmes para derrotar 28-22 a los Rams de Los Ángeles el domingo para avanzar al juego de campeonato de la NFC por segunda vez en tres temporadas.

Barkley corrió para un touchdown de 62 yardas en la primera mitad y amplió la ventaja en el cuarto periodo cuando atravesó un hueco y corrió sin ser tocado 78 yardas hasta el touchdown.

