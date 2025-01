Josh Allen anotó dos touchdowns corriendo en el triunfo de Bills sobre Ravens (Video)

ORCHARD PARK, Nueva York, EU (AP) — Josh Allen anotó dos touchdowns corriendo, la defensiva de Buffalo forzó tres pérdidas de balón y los Bills avanzaron al Juego de Campeonato de la AFC con una victoria de 27-25 sobre los Ravens de Baltimore en un juego de playoffs de la ronda divisional el domingo por la noche.

Los Bills se mantuvieron al frente cuando Mark Andrews, completamente desmarcado, dejó caer un pase de conversión de dos puntos de Lamar Jackson, permitiendo que el balón rebotara en su pecho con 1:33 restantes. Jackson conectó con Isaiah Likely, quien se deslizaba para un touchdown de 24 yardas, dando a los Ravens la oportunidad de empatar.

