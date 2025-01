Messi anota en victoria del Inter Miami contra el América de México (Video)

LAS VEGAS (AP) — Lionel Messi anotó un gol y se hizo notar durante toda la primera mitad de un encuentro en que el Inter Miami terminó imponiéndose el sábado por penales sobre el América, tricampeón vigente de México.

Las Garzas ganaron por 3-2 la tanda desde los 11 pasos, después de que los equipos terminaron empatados 2-2 en el tiempo regular.

El gol de Messi llegó mediante un cabezazo a los 34 minutos, con un centro corto del uruguayo Luis Suárez para igualar el partido 1-1. De inmediato, los seguidores del Inter Miami comenzaron a corear el apellido de Messi, pero fueron abucheados por la afición del club mexicano.

El gol llegó 12 minutos después de que Messi meneara la cabeza en un gesto de incredulidad tras disparar por encima del arco casi a quemarropa.

Messi ejecutó también dos tiros libres en la primera mitad. Jugó los primeros 21 minutos de la segunda mitad antes de ser sustituido.

Fue el primer partido amistoso del Inter Miami, de cara a la próxima temporada. Disputará un total de cinco duelos de exhibición, incluso en Centro y Sudamérica.

La temporada regular del equipo no comienza sino hasta el 22 de febrero contra Sporting Kansas City.

Inter Miami esperaba que el amistoso contra el equipo de la Ciudad de México fuera una buena prueba inicial bajo las órdenes del nuevo entrenador Javier Mascherano, compañero de equipo de Messi durante mucho tiempo en el Barcelona y en la selección de Argentina.

Durante la nueva campaña de la MLS, habrá mucha atención acerca de si Messi, de 37 años, se despedirá del Inter Miami. Su contrato expira después de esta campaña.

Henry Martin dio al América una ventaja de 1-0 a los 31 minutos, tres antes de que Messi igualara.

Un disparo de Israel Reyes dentro del área tras un córner puso nuevamente a las Águilas al frente por 2-1 a los 52.

Inter Miami empató en el segundo minuto de descuento con un cabezazo de Tomas Aviles.

