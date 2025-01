Reacción a la muerte del gran futbolista Denis Law, “el héroe de una generación”

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Al describir a Denis Law como el “héroe de una generación”, el Manchester United encabezó los homenajes a uno de sus mejores jugadores tras la confirmación de su muerte a los 84 años el viernes 17 de enero.

Al máximo goleador de Escocia se le había diagnosticado demencia en 2021.

"Todos en el Manchester United estamos de luto por la pérdida de Denis Law, el rey del Stretford End", dijo el United en un comunicado. El club agregó que "siempre será celebrado como uno de los mejores y más queridos jugadores del club".

“El máximo goleador, su talento, su espíritu y su amor por el juego lo convirtieron en el héroe de una generación”.

Law anotó 237 goles en 404 apariciones para el United y fue parte de su aclamada “Santísima Trinidad” junto a Bobby Charlton y George Best en su equipo conquistador de la década de 1960. Fue el único jugador escocés en ganar el Balón de Oro.

“En nombre del futbol europeo”, publicó la UEFA en X, “estamos profundamente tristes por la noticia del fallecimiento de Denis Law. Uno de los grandes del fútbol escocés, ganó el Balón de Oro en 1964 antes de levantar la Copa de Europa con el Manchester United en 1968. Descansa en paz, Denis”.

"Un verdadero grande", escribió la selección nacional de Escocia en X. "No volveremos a ver a alguien como él".

El excapitán del United, Bryan Robson, escribió en una columna en el Daily Mail: "Denis era más que un futbolista fantástico, era un hombre fantástico. Muy generoso con su tiempo y siempre lo hacía con ese gran sentido del humor que tiene.

“Siempre estaría en mi mejor once del Manchester United. Era un jugador al que muchos de sus compañeros idolatraban y con razón, esa imagen icónica de él con las mangas bajadas y el saludo con un solo brazo después de marcar. Nadie podría representar lo que representaba el Manchester United mejor que él. Lleno de estilo en la cancha y un caballero fuera de ella”.

El club Liverpool publicó en X: “Denis era un jugador rival, pero estaba muy bien considerado. Como dijo una vez (el exentrenador) Bill Shankly, 'Denis Law sabía bailar sobre cáscaras de huevo'”.

Frank Bruno, el excampeón mundial de boxeo de peso pesado, escribió en X: Denis Law, qué leyenda con dos letras mayúsculas. Me encantaba como jugador, qué personaje. Luego nos conocimos en el circuito. Recuerdo una vez con George Best y Denis. Entré al vestuario y Denis le dijo a George: "Bien, dale un puñetazo y le robaré su dinero". Hablaba tan rápido que, con acento escocés, a veces le dije: "Si hablas más despacio, te multarán por exceso de velocidad". Era muy divertido estar con gente como Dennis, eran oro puro poco común dentro y fuera de la cancha".

La Sociedad de Alzheimer escribió en X: “Nos entristece profundamente la noticia de que nuestro partidario, Denis Law, ha muerto a causa de demencia. Estaremos eternamente agradecidos de que Denis y su familia no solo hayan recaudado dinero para la Sociedad de Alzheimer, sino también una gran cantidad de concienciación”.

Law también jugó para su primer club, el Huddersfield Town, el Torino y el Manchester City dos veces, incluida su última temporada en 1974.

El Huddersfield Town escribió en X: “Una leyenda no solo de nuestro gran club, sino un inmortal del deporte en su conjunto. Lo extrañaremos profundamente y su recuerdo será apreciado por todos nosotros”.

El Torino italiano escribió en X que recordaba “con emoción y afecto” a su exdelantero de la temporada 1961-62: “Una figura icónica en la historia de los Granata: el día que pasamos juntos durante el centenario de The Bull (otro apodo de Torino), el 3 de diciembre de 2006, fue inolvidable”.

El City respondió a la publicación del United en X diciendo: "Todo Manchester, incluido todo el City, está de luto contigo. Descansa en paz, Denis".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">United royalty, revered all around the world.<br><br>All hail to the King: Denis Law ?? <a href="https://t.co/1BTCebS72P">pic.twitter.com/1BTCebS72P</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/1880925671918285273?ref_src=twsrc%5Etfw">January 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>