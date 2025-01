Infantino asistió a la investidura de Trump y agradeció su apoyo a la Copa Mundial de la FIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la toma de posesión de Donald Trump como el presidente 47 de Estados Unidos, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, estuvo presente y después desde las redes sociales del organismo mandó un mensaje de agradecimiento.

“Señor Trump, su muestra pública de apoyo, como nuevo presidente de los Estados Unidos, a la Copa Mundial de la FIFA 2026, es un momento de gran respeto por la FIFA y también por el crecimiento continuo de nuestro juego en todo el mundo. Les agradezco de todo corazón y les aseguro que juntos lograremos que Estados Unidos dé la bienvenida al mundo y que el futbol una al mundo”.

